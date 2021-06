"Cambiare l'acqua ai fiori", il romanzo rivelazione di Valerie Perrin, bestseller sia in Italia che in Francia, sarà una serie tv. A darne l'annuncio in esclusiva è stato il magazine Variety. La produzione è italiana: sarà la Palomar, la casa di Montalbano e di Màkari, a produrre il romanzo che in Italia è edito da edizioni e/o (la casa editrice de L'Amica Geniale). La scrittrice sarà coinvolta nell'adattamento: "Sono felice perché amo l'Italia". La soddisfazione di Carlo Degli Esposti: "La Palomar ha riconosciuto subito tutti gli elementi che possono trasformare un grande libro in un grande adattamento. Lavorare con un'autrice come Valerie è un grande piacere e una grande sfida. La sua Violette è un personaggio femminile straordinario, qualcosa che stavamo cercando da molto tempo".

La trama di "Cambiare l'acqua ai fiori"

"Cambiare l'acqua ai fiori" è la storia di Violette Touissaint, guardiana di un cimitero di una piccola cittadina della Borgogna. Quando un poliziotto di Marsiglia si presenta con una richiesta insolita, il mondo sempre uguale di Violette cambia prospettiva. Quel poliziotto esprime una richiesta "strana": la madre, scomparsa di recente, ha espresso la volontà di essere sepolta nel suo cimitero, nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. E da quel momento le cose prendono una piega inattesa, emergono legami taciuti tra i vivi e i morti. Il libro ha vinto nel 2018 il Prix Maison de la Presse con questa motivazione: "Un romanzo sensibile, un libro che vi porta dalle lacrime alle risate con personaggi divertenti e commoventi".

Tutto quello che sappiamo sulla serie

È la stessa Valerie Perrin ad averne parlato con Variety. La scrittrice è anche la moglie del regista Claude Lelouch: "Abbiamo ceduto i diritti a Carlo Degli Esposti (presidente Palomar, ndr) perché è italiano e perché so che è veramente innamorato di Violette Trenet, coniugata Toussaint. Questi i motivi della mia scelta: l'Italia e l'amore. E spesso le buone ragioni portano ai migliori adattamenti. Dobbiamo il meglio a Violette e sono certo che questo progetto sarà magnifico e all'altezza del libro". Valerie Perrin lavorerà personalmente all'adattamento: "Non lascerò mai andare completamente questo personaggio né sarò mai molto lontana da lei".