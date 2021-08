Caduta Libera torna il 30 agosto, Gerry Scotti: “Vi svelo cosa non manca mai nel mio camerino” Dal 30 agosto, alle ore 18:45, al via su Canale5 Caduta libera. Gerry Scotti, intervistato da Tv, sorrisi e canzoni, ha presentato tutte le novità delle nuove puntate. Inoltre, il conduttore ha svelato quali sono gli oggetti che non mancano mai nel suo camerino e ha aggiunto: “È importante che ritrovi il mio caos, così come l’ho lasciato”.

A cura di Daniela Seclì

Da lunedì 30 agosto, torna l'appuntamento con Caduta Libera. Le nuove puntate del programma di Canale5, andranno in onda da lunedì a domenica, alle ore 18:45. Gerry Scotti ha svelato tutte le novità della nuova edizione, nel corso di un'intervista rilasciata a Tv, sorrisi e canzoni.

Caduta Libera, tutte le novità della nuova edizione

Gerry Scotti ha manifestato il suo entusiasmo perché finalmente gli spettatori potranno assistere alle nuove puntate di Caduta libera, dopo la lunga programmazione delle repliche dovuta al blocco causato dalla pandemia. Non mancheranno le novità, tra nuovi giochi e piccole sorprese in studio:

"Gli spettatori, per un lungo periodo, hanno dovuto assistere alle repliche perché la pandemia ha bloccato tutto. Ripartire è un grande segnale ed è giusto festeggiare con qualche piccola sorpresa: abbiamo rinnovato la scenografia con un nuovo impianto di luci, c’è una nuova sigla e cambia anche la musica degli stacchetti. Piccoli lussi che abbiamo voluto concederci dopo un momento di grande incertezza".

Tra i nuovi giochi annunciati dal conduttore, c'è il "Giornalone". I concorrenti saranno chiamati a rispondere a una serie di domande relative ad eventi del passato e dovranno indovinare "i titoli di cronaca dell’epoca".

Cosa non manca mai nel camerino di Gerry Scotti

Infine, Gerry Scotti ha svelato una curiosità. Ci sono degli oggetti che non mancano mai nel suo camerino e che contribuiscono a dargli l'impressione di iniziare con il piede giusto. Il conduttore ha ammesso di tenere molto a ritrovare intatto il suo disordine: "Rivedrò tutti i miei “feticci”: i regali delle signore, le foto, i quadri, l’acqua santa di Lourdes. Il mio caos è importante che lo ritrovi intatto, così come l’ho lasciato". Non resta che attendere lunedì 30 agosto per assistere alle nuove puntate di Caduta Libera.