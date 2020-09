Buddy Valastro, il celebre Boss delle Torte, è stato coinvolto in un terribile incidente qualche giorno fa. Lo ha fatto sapere lo stesso pasticciere della tv pubblicando una foto su Facebook pochi minuti fa, sul letto d'ospedale: "Sono stato coinvolto in un terribile incidente qualche giorno fa…Cosa ne pensate del mio nuovo accessorio?". Su Facebook, tantissimi fan del pasticciere più noto della tv stanno dimostrando il loro affetto con commenti ed emoticon.

Le condizioni di Buddy Valastro

Le condizioni di Buddy Valastro sono buone. Il peggio è passato, ma deve essere stato davvero un brutto incidente a giudicare dalla vistosa fasciatura. Oltre alla didascalia che ha accompagnato l'immagine, il pasticciere non ha fornito altri dettagli sul tipo d'incidente che ha subito. Sono bastati pochi minuti e la pagina Facebook di Buddy Valastro è stata inondata da numerosi commenti dei suoi follower. Gli hanno scritto fan da tutto il mondo: Italia, Stati Uniti, Colombia, Brasile, Argentina. "Guarisci presto, amico mio!" si legge. E ancora: "Ti aspettiamo presto in Italia". E ancora: "Ti auguriamo una rapida guarigione".

Il successo de Il Boss delle Torte

Nato a Hoboken, nel New Jersey, nel 1977, Buddy Valastro è famoso per il programma "Il Boss delle Torte" nel quale si mostra nelle sue attività legate alla pasticceria Carlo's Bake Shop. Le origini dello chef sono chiaramente italiane. I genitori, entrambi del New Jersey, sono di origini italiani: suo padre ha origini liparesi, sua madre è originaria di Altamura, morta nel 2017 a causa della SLA. Buddy era molto legato alla madre. Il padre di Buddì morì nel 1994 a 54 anni. All’epoca la sua madre fu tentata di vendere l’attività di famiglia, ma decise di tenerla per poi delegarne la gestione ai suoi figli, segnando di fatto il destino e la fortuna della famiglia.