Da lunedì 5 giugno, alle ore 14:45, va in onda su Canale5 una nuova soap turca. Si intitola Brave and Beautiful (titolo originale Cesur ve Güzel) e vede protagonisti gli attori Kivanc Tatlitug e Tuba Buyukustun, nei panni di Cesur e Suhan. La soap è composta da 32 puntate, che in Italia diventeranno 96. Nel cast anche Tamer Levent, Erkan Avci, Serkan Altunorak, Sezin Akbasogullari e Devrim Yakut.

La trama della soap turca: l'amore tra Cesur e Suhan

Cesur, un uomo ricco e misterioso, ha un conto in sospeso con il suo passato. Ha intenzione di vendicare la morte di suo padre, ucciso da Tahsin Korludag, ricco proprietario terriero e fondatore della città che porta il suo nome. Cesur lascia Istanbul e si reca a Korludag. Appena arriva in quella terra, però, interviene prontamente per salvare la vita a Suhan, una bellissima ragazza in pericolo. Tra loro scatta subito qualcosa. Cesur, tuttavia, scopre che Suhan è proprio la figlia dell'uomo che ritiene l'assassino di suo padre. Suhan è fidanzata con Bulent. Inoltre, ci sono dei dissidi in famiglia tra Korhan e suo padre Tahsin, che vorrebbe un nipote ma la nuora Cahide fa fatica a rimanere incinta. In questa situazione, Cesur si insinuerà per compiere la vendetta mentre lotterà per il suo amore impossibile.

Il cast di Brave and Beautiful: attori e personaggi

Kıvanç Tatlıtuğ interpreta Cesur Alemdaroğlu; Tuba Büyüküstün interpreta Sühan Korludağ Karahasanoğlu; Tamer Levent interpreta Tahsin Korludağ; Erkan Avcı interpreta Korhan Korludağ; Serkan Altunorak interpreta Bülent Aydınbaş; Sezin Akbaşoğulları interpreta Cahide Korludağ; Devrim Yakut interpreta Mihriban Aydınbaş; Tilbe Saran interpreta Fügen Karahasanoğlu; Nihan Büyükağaç interpreta Adalet Soyözlü; Zeynep Kızıltan interpreta Hülya Yıldırım; Serdar Özer interpreta Fiscal Serhat; Yiğit Özşener interpreta Rıza Soyözlü; Okday Korunan interpreta Salih Turhan; Müfit Kayacan interpreta Rıfat İlbey; Işıl Dayoğlu interpreta Reyhan Turhan; Fırat Altunmeşe interpreta Kemal Bozlu; Gözde Türkpençe interpreta Banu Vardar; Irmak Örnek interpreta Şirin Turhan.

Dove vedere Brave and Beautiful in diretta tv e in streaming

La soap turca Brave and Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 14:45 su Canale5. Le puntate sono disponibili anche in diretta streaming su MediasetPlay. Sarà possibile vederle sulla piattaforma anche in replica.