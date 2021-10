Botta e risposta tra Giorgino e Celata dopo le maratone elettorali: “Il Tg1 era già andato via” Il conduttori di Tg1 e Tg La7 si punzecchiano amichevolmente a Tv Talk dopo le rispettive maratone elettorali del 5 ottobre. Se Celata fa notare al collega di essere rimasto il solo inviato al comitato elettorale, Giorgino imputa alla Maratona Mentana di aver fornito dati su Virginia Raggi che si sono poi rivelati sballati rispetto agli esiti elettorali.

A cura di Andrea Parrella

Le maratone televisive elettorali hanno scandito il racconto dell'ultima tornata di amministrative, con i voti in molti comuni italiani del 4-5 ottobre e milioni di italiani alle urne. La sfida tra Rai1 e La7, ovvero tra la non stop di Francesco Giorgino e la maratona Mentana, è per forza di cose la più interessante ed alimenta, inevitabilmente, un po' di rivalità tra le due trasmissioni.

La frecciatina di Paolo Celata

Rivalità che si è palesata nella prima puntata stagionale di Tv Talk, quando si sono trovati protagonisti del dibattito sulla politica in Tv lo stesso Giorgino e Paolo Celata, ormai volto riconosciuto di La7 e principale inviato della Maratona Mentana insieme ad Alessandra Sardoni. I due non hanno mancato di lanciarsi qualche frecciatina, seppure in un clima disteso. Ha iniziato Celata, tirando le orecchie al collega mentre parlava di questa prima avventura elettorale dopo la campagna vaccinale:

Un ottimo segnale. Sicuramente incide il fato che ci sentiamo più tranquilli, il contesto è più sicuro, siamo vaccinati, tamponati, spesso quando entriamo in luoghi chiusi usiamo la mascherina, io l'ho fatto fino all'ultimo collegamento, ero rimasto solo con il collega del Tg Lazio, quello del Tg1 era andato via.

La replica di Giorgino

Giorgino ha incassato il colpo sorridendo e dicendo di doversi avvalere di tutte le informazioni necessarie per poter rispondere. Dopo poco, però, è stato lo stesso anchorman del Tg1 a criticare la Maratona Mentana per la proiezione fornita da Swg lo scorso lunedì che aveva riaperto virtualmente la corsa al ballottaggio di Virginia Raggi a Roma: "Poi La7 a un certo punto ha dato un sondaggio non proprio in linea con il risultato finale, cosa che ha creato un po' di scompiglio. Loro sostenevano ballottaggio Michetti-Raggi, mentre i dati di tutti davano Michetti-Gualtieri". Scossone al quale Celata prova a resistere tamponandone gli effetti, ma riconoscendo di fatto la cosa.