Boris 4, Valerio Aprea racconta l’emozione di tornare sul set: “È bello rivedere tutti”

"Ci sono state emozioni molto forti". È Valerio Aprea a parlare, storico attore e sceneggiatore, riguardo le sensazioni sul suo ritorno al set di Boris. La quarta stagione è in fase di lavorazione e uscirà probabilmente entro il 2022 su Disney+. Valerio Aprea è ospite di Ora Daria, la trasmissione radiofonica che Daria Bignardi conduce su Radio Capital.

Le rivelazioni di Valerio Aprea

Valerio Aprea premette di non poter parlare molto di quello che accade sul set di "Boris 4" per motivi contrattuali, ma assicura che le emozioni di ritrovare tutti insieme, a dieci anni di distanza dall'ultima volta, sono state davvero molte.

Confesso che ci sono state una serie di emozioni molto forti. Rivedere tutti insieme così, non li vedevo da parecchio, da dieci, undici anni, dall'ultimo film. Ho avuto un momento così. Anche immedesimandomi negli spettatori.

Il ricordo di Mattia Torre

Inevitabile un passaggio su Mattia Torre, con cui Valerio Aprea ha lavorato anche alla scrittura di tanti monologhi, pièce teatrali, film. Il libro "A questo poi ci pensiamo", da poco in libreria, è una raccolta di testi inediti e non a cui lo stesso Valerio Aprea ha collaborato per fare una selezione.

Boris 4, le riprese in corso

Il 5 ottobre 2021, Disney+ ha comunicato che sono partite a Roma le riprese della quarta stagione di Boris. È un grande ritorno per la serie cult comedy, diretta ancora da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo nel ricordo indelebile del grande Mattia Torre. Dopo tre stagioni e un film, Boris ritorna sugli schermi per raccontare ancora una volta il dietro le quinte del mondo del cinema e delle produzioni televisive italiane. Segretissima la trama, ma da alcune indiscrezioni sembrerebbe inevitabile che questa volta la troupe storica di René Ferretti sarà pronta per misurarsi con una rinnovata stagione de "Gli occhi del cuore". Il mondo della tv, però, non è più lo stesso.