Boom di ascolti per Un professore con Alessandro Gassmann, male Franca Leosini Gli ascolti tv della prima serata di giovedì 11 novembre. Trionfa l’esordio di Un professore che batte D’Iva. In calo Che Fine Ha Fatto Baby Jane? di Franca Leosini.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di giovedì 11 novembre ha offerto agli spettatori fiction, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la prima puntata della serie Un professore, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Canale5 ha trasmesso D'Iva, lo spettacolo che celebra la carriera di Iva Zanicchi. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Un professore: 5.090.000 spettatori e il 25.3% di share

Rai1 ha trasmesso i primi due episodi della serie Un professore. La fiction con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino è stata seguita da 5.090.000 spettatori pari al 25.3% di share. Insomma, una partenza col botto con cui la concorrenza non ha potuto competere. Su Canale5, D'Iva, serata dedicata alla celebrazione della brillante carriera di Iva Zanicchi si è fermata a 1.969.000 spettatori pari al 13.4% di share.

Ascolti tv di giovedì 11 novembre

Vediamo ora i risultati riportati dalle altre reti televisive. Rai2 ha trasmesso Quelli che…. Il programma condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran è stato seguito da 512.000 spettatori pari al 2.5% di share. Rai3 ha lasciato spazio a una nuova puntata di "Che Fine Ha Fatto Baby Jane?". Ascolti deludenti per la puntata intitolata “Una, nessuna, Katharina”, che è stata seguita da 665.000 spettatori pari ad uno share del 3.1% (dato in calo, la precedente puntata era stata seguita da 987.000 spettatori con il 4.6% di share). Italia1 ha proposto Jack Reacher – Punto di non ritorno. Il film di Edward Zwick con Tom Cruise ha interessato 1.690.000 spettatori pari all'8.2% di share. Rete4 ha trasmesso Dritto e Rovescio. Il programma di attualità condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 801.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7, Piazzapulita ha registrato 840.000 spettatori con il 5.1%.