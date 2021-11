Blanca, anticipazioni seconda puntata del 29 novembre: il 16enne morto e le ombre dal passato Le anticipazioni della seconda puntata di Blanca, in onda lunedì 29 novembre su Rai1. Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della seconda puntata di Blanca, in onda lunedì 29 novembre su Rai1. La fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon torna con un nuovo episodio intitolato Fantasmi. La trama svela che Blanca dovrà indagare sulla morte di un ragazzo di soli 16 anni e stavolta il caso è legato all'ispettore Liguori. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1. Attenzione spoiler.

Blanca, anticipazioni seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata di Blanca, in onda lunedì 29 novembre alle ore 21:25 su Rai1. Episodio 2 – Fantasmi. La stagista Blanca ha dimostrato di saper dare un contributo importantissimo alle indagini e ora, i poliziotti cominciano a tenerla molto di più in considerazione. Per Blanca si presenta molto presto un nuovo caso. Si tratta di una morte particolarmente dolorosa perché riguarda un ragazzo giovanissimo. Camillo, che ha solo 16 anni, infatti, è stato trovato esanime in un palazzo.

Liguori coinvolto nella morte di Camillo: Blanca in cerca della verità

Il corpo di Camillo viene ritrovato in un palazzo, ma non si tratta di uno stabile qualsiasi. È una dimora nobiliare antica, che appartiene proprio alla famiglia dell'ispettore Liguori. L'uomo si confida con Blanca e le spiega di essere legato a quel palazzo, perché le sue mura custodiscono l'eco di un passato ricco di sofferenza. Le indagini convergono proprio sulla famiglia dell'ispettore, che dovrà fare i conti con i pregiudizi. Gli indizi, infatti, sembrano indicare che a macchiarsi di quel terribile delitto sia stato proprio lo zio di Michele. Blanca, senza lasciarsi irretire troppo dal fascino dell'ispettore, cerca di capire la dinamica della morte di Camillo. Intanto, a portare un brivido sentimentale nella sua vita, ci pensa l'amico chef Nanni, che potrebbe contendersi il cuore di Blanca con l'ispettore Liguori. Ombre provenienti dal passato, si addensano all'orizzonte per Blanca. Qualcuno potrebbe distruggere la sua reputazione e minare la sua credibilità.