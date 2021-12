Blanca, anticipazioni quarta puntata del 13 dicembre: Ferrando tra Nanni e Liguori Le anticipazioni della quarta puntata di Blanca, in onda lunedì 13 dicembre. Ecco cosa succederà nel quarto episodio della fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, intitolato Blu profondo.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quarta puntata di Blanca, in onda lunedì 13 dicembre. La fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon continua a ottenere un ottimo riscontro negli ascolti. Il quarto episodio, intitolato Blu profondo, vedrà la protagonista Blanca Ferrando sempre più confusa riguardo ai suoi sentimenti. Tenta di comprendere se continuare a rincorrere lo sfuggente Liguori o lasciarsi andare tra le braccia di Nanni. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Blanca, anticipazioni quarta puntata

Le anticipazioni della quarta puntata della fiction Blanca, in onda lunedì 13 dicembre su Rai1. L'episodio 4 è intitolato Blu profondo. L'ispettore Liguori scopre un traffico di reperti nazisti. Così, iniziano subito le indagini per scoprire i responsabili di tali loschi affari. A quanto pare, tutti gli indizi convergono verso un'unica direzione: Lorenzo. L'uomo ha un passato da tossicodipendente e spacciatore. Tuttavia, assicura di avere cambiato vita. Ora, infatti, si occupa della gestione del diving center che appartiene alla famiglia della sua compagna. È davvero un uomo nuovo o sta mentendo?

La confusione sentimentale di Blanca

Nella quarta puntata della fiction con Maria Chiara Giannetta, Blanca sarà sempre più confusa. Da una parte subisce ancora il fascino di Liguori, nonostante ritenga di doverlo dimenticare. Inizia a credere che forse dovrebbe concentrarsi su di lui, ma l'uomo non le rende le cose facili. L'ispettore, infatti, è sempre più sfuggente. Blanca è stanca di tentare di decifrare il suo comportamento. Nel suo cuore, inoltre, sembra esserci spazio anche per Nanni. E se fosse lui, l'uomo giusto? Ben presto, Ferrando dovrà mettere da parte le paturnie amorose per concentrarsi su guai seri. Qualcuno, infatti, entra in casa sua e la spia indisturbato. Blanca è in pericolo?