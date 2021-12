Black Mafia, il primo documentario sulla mafia nigeriana in Italia Arriva venerdì 10 dicembre in prima serata su Rai Tre “Black Mafia”, primo documentario sul crescente fenomeno della mafia nigeriana in Italia.

A cura di Ilaria Costabile

Il 10 dicembre in prima serata su Rai Tre, andrà in onda per il ciclo Crime Doc targato Rai Documentari, "Balck Mafia" un docu-film incentrato sul fenomeno della mafia nigeriana in Italia, realizzato da una co-produzione Bronx Film Luce-Cinecittà. Una squadra di agenti della polizia locale di Torino, spinti dalla dedizione e determinazione del loro capo, Fabrizio Lotito, raccoglie la denuncia di una ragazza nigeriana contro la sua madame, da qui parte il racconto dell'inchiesta Athenaeum portata avanti dalla Procura di Torino tra dicembre 2012 e settembre 2016, contro una fitta rete di organizzazioni criminali nigeriane. Una mafia, quella nigeriana, che si serve non solo della violenza fisica, ma anche di un'arma oscura come il voodoo.

Come è nato il documentario

L'inchiesta ha portato all'esecuzione di una misura restrittiva per 44 cittadini nigeriani-affiliati degli Eye e Maphite-operanti nella provincia di Torino, a Novara e Alessandria per poi scoprire una grande organizzazione internazionale, che ha legami fino in Canada, Regno Unito, Olanda, Germania. Il documentario è tratto dal libro inchiesta "Mafia nigeriana" di Sergio Nazzaro, ed è diretto da Romano Montesarchio, il soggetto invece è di Andrea Di Consoli, mentre della sceneggiatura si sono occupati il regista, l'autore del libro insieme a Stefano Russo. "Black mafia" descrive questa nuova faccia della criminalità che viaggia dalla Nigeria all'Italia, ripescando le radici storiche del fenomeno e documentandone l'espansione, utilizzando anche interviste ai protagonisti, ricostruzioni cinematografiche, l’uso di intercettazioni originali, immagini di repertorio e documenti esclusivi.

La crescita della mafia nigeriana

I protagonisti intervengono in prima persona, le voci del Commissario Fabrizio Lotito, il magistrato per l'operazione Athenaeum di Stefano Castellani, le vittime di tratta e gli agenti della SAT di Torino. Attraverso queste testimonianze viene quindi raccontata la mafia nigeriana, con tutte le sue singole declinazioni, e nel nostro paese è da considerarsi, senza alcun dubbio, una delle organizzazioni criminali più pericolose al mondo. Dopo “Cosa nostra”, “Camorra”, “Ndrangheta” e “Sacra Corona unita”, la Mafia nigeriana con i suoi numerosi Cults è divenuta negli ultimi vent’anni alleata e ad anche antagonista delle nostre mafie, ma soprattutto una realtà che non si può più negare. Tante sono le inchieste aperte in tutta Italia e già dal 2007 sono state emesse condanne per 416bis, per mafia. La mafia nigeriana si è imposta, nel tempo, come principale organizzazione sullo sfruttamento della prostituzione e traffico di stupefacenti.