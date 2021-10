Bicchiere-Gate, Raffaella Fico contro Soleil Sorge: “Potevo morire”, “Sei una vittima” Nella decima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del ‘bicchiere-gate’. Raffaella Fico ha accusato Soleil Sorge di averle lanciato un bicchiere addosso: “Potevi sfregiarmi”, dice la napoletana e Soleil ha replicato: “Stai esagerando”. Sonia Bruganelli si scontra con Raffaella Fico: “Che tu ci sia o meno in cucina, non fa differenza”.

Nella decima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del ‘bicchiere-gate'. Raffaella Fico ha accusato Soleil Sorge di averle lanciato un bicchiere addosso: "Potevi sfregiarmi", dice la napoletana e Soleil ha replicato: "Vuoi visibilità". E infatti è stato il momento con cui Alfonso Signorini ha deciso di aprire la decima puntata.

Alex Belli difende Soleil Sorge

Raffaella Fico e Soleil Sorge spiegano le loro rispettive ragioni, poi Soleil Sorge si scusa ma rincara anche la dose: "Stai esagerando". Alfonso Signorini chiede agli altri di intervenire, il primo è Alex Belli che prova a difendere Soleil e viene attaccato da Raffaella Fico: "Difendi sempre lei". Soleil a Raffaella: "Stai facendo vittimismo". Raffaella Fico prosegue: "Potevo Morire!".

Il parere degli altri

Adriana Volpe sembra avere le idee molto chiare. Per l'opinionista – che in puntata si è presentata con un caschetto nero – Soleil Sorge è la leader assoluta della casa, la Regina, ed è quindi normale vedere un coalizzarsi da parte di tutte le altre donne: "Molte donne della casa temono la personalità da regina di Soleil Sorge. E allora tutte le donne presenti cercano di coalizzarsi contro Soleil perché è l'unico modo per fare scacco matto alla Regina". Katia Ricciarelli spinge gli altri nella casa a votare Soleil, se hanno qualcosa che non va con lei: "Soleil è così e non c'è niente da fare. È il suo carattere. Allora questi ragazzi, se non la sopportano, possono fare le loro nomination, possono votarla e via". Forse, l'intervento migliore è di Sonia Bruganelli, molto pungente: "Raffaella, se ti tolgono dalla cucina, non fa differenza". La Fico: "Ma è una tua opinione". E Sonia Bruganelli va in drop mic: "E infatti faccio l'opinionista". Puntata che parte con i motori già belli che incendiati. L'esito delle nuove nomination potrebbe cambiare alla luce di quello che è successo.