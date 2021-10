Bianca Atzei e il dramma della perdita del figlio: “Mi sentivo già mamma” Ospite nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin, Bianca Atzei racconta per la prima volta il dolore per la perdita del figlio che aspettava dal compagno Stefano Corti: “Mi sentivo già mamma. Era una notizia meravigliosa, che poi si è trasformata in tragedia”. I due avevano cercato fin da subito di costruire una famiglia ma, dopo averci provato più di un anno invano, hanno deciso di ricorrere alla fecondazione assistita. La gravidanza sembrava procedere per il verso giusto ma dopo qualche mese la felicità ha inaspettatamente lasciato il posto alla sofferenza.

A cura di Elisabetta Murina

Era pronta a diventare mamma ma quello che doveva essere uno dei momenti più belli della sua vita si è presto trasformato in un dramma. Ospite nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin (la puntata andrà in onda sabato 23 ottobre), Bianca Atzei racconta per la prima volta il dolore per la perdita del figlio, che aspettava dal compagno Stefano Corti, arrivata come un fulmine a ciel sereno: "Mi sentivo già mamma. Era una notizia meravigliosa, che poi si è trasformata in tragedia". I due avevano cercato fin da subito di costruire una famiglia ma, dopo averci provato più di un anno invano, hanno deciso di ricorrere alla fecondazione assistita. La gravidanza sembrava procedere per il verso giusto e Bianca non pensava "che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto". Poi, però, la felicità ha inaspettatamente lasciato il posto alla sofferenza: "Dopo l'interruzione di gravidanza mi sono sentita in colpa".

Il dramma di Bianca Atzei: "Mi sentivo già mamma, ero felice"

Bianca e Stefano Corti sono una coppia dal 2019 e fin dai primi mesi di convivenza hanno "cercato di avere subito un figlio". Dopo vari tentativi vani, però, hanno deciso di ricorrere all'aiuto della scienza, che ha subito dato risultati positivi: "Dato che dopo un anno non arrivava siamo ricorsi alla fecondazione assistita– racconta la cantante a Silvia Toffanin- È stata una procedura intensa, ma è andata subito bene: vedere il test positivo è stata una gioia immensa". Tuttavia, quella che era una delle notizie più belle della sua vita si è trasformata in un dramma. Pochi mesi dopo aver scoperto di essere rimasta incinta, Bianca ha vissuto un aborto spontaneo: "Pensavo di essere invincibile e mi sentivo già mamma. Non pensavo che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto perché ero così felice”.

La notizia della perdita del bambino

Lo scorso 11 ottobre, Bianca aveva deciso di condividere su Instagram uno dei momenti più difficili della sua vita: la perdita del bambino che aspettava dal compagno Stefano Corti. La cantante racconta a Silvia Toffanin che la decisione di rendere partecipi i suoi follower di un dolore così forte era dettata dal bisogno di liberarsi: "L’ho raccontato pubblicamente perché avevo bisogno di sfogarmi per superare questo dolore e questa rabbia. Ho capito che non solo sola. Ci sono tantissime donne che vivono questa sofferenza e si sentono in colpa come mi sono sentita io e vorrei dare loro coraggio".

Bianca e Stefano Corti genitori: "Vogliamo riprovarci"

In questo difficile momento, Bianca ha potuto contare sull'appoggio del compagno Stefano Corti: "Mi ha dato tanta forza e coraggio. Lo stimo tantissimo e sono felice di come mi avvia fatta sentire: amata e protetta". E nessuno dei due intende abbandonare l'idea di avere un figlio: "Abbiamo voglia di riprovarci e diventare genitori".