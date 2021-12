Beppe Vessicchio annuncia il suo ritorno a Sanremo 2022: “Dirigerò con Le Vibrazioni” Il direttore d’orchestra annuncia il suo ritorno all’Ariston nella gara dei Big: “Da ieri sera penso di aver avuto la conferma che sarò sul palco”.

A cura di Andrea Parrella

Beppe Vessicchio sarà al Festival di Sanremo 2022. Il direttore d'orchestra napoletano, simbolo indiscutibile della manifestazione sanremese che l'anno scorso era tornato dopo una breve assenza per dirigere l'orchestra accompagnando la vincitrice di Area Sanremo Elena Faggi, torna a presenziare nella gara principale (in realtà l'unica, visto che in questa edizione non ci sarà la consueta divisione tra giovani e Big).

Beppe Vessicchio sarà sul palco dell'Ariston per accompagnare Le Vibrazioni. Dopo l'annuncio di Amadeus dei 22 Big in gara si era intuito che Vessicchio potesse tornare ancora una volta sul palco dell'Ariston, vista l'assidua collaborazione con la band capitanata da Francesco Sarcina, ma a darne certezza è stato proprio lui, nel corso di un intervento a RTL 102.5: "Da ieri sera penso di aver avuto la conferma che sarò sul palco, perché io ho un rapporto con Le Vibrazioni molto produttivo, quindi in teoria posso esserci. Ieri mattina non avrei potuto saperlo, oggi posso dire di sì".

Il cast di Sanremo 2022, il parere di Beppe Vessicchio

Sui 22 Big del Festival di Sanremo 2022 annunciato da Amadeus, Vessicchio non ha dubbi: "Mi sembra un cast eterogeneo, mi sembra si rispetti una pluralità dell'offerta, sono segnali intergenerazionali e collegamenti tra generazioni. C'è anche Donatella Rettore impastata in altri linguaggi. Credo ci faccia bene, perché ci ricolleghiamo a un passato che è importante. Troppe volte col passato c'è un taglio eccessivo, una frattura, che fa perdere continuità con quello che possiamo creare nella contemporaneità".

Vessicchio a Sanremo, quante volte e quante vittorie

Il primo Sanremo di Beppe Vessicchio è targato 1990. Da allora è stato quasi una presenza fissa e nel 1994, 1997, 1998 e 2000 riceve il premio come miglior arrangiatore. Più di 20 partecipazioni all'Ariston con quattro vittoria: nel 2000 con gli Avio Travel, nel 2003 con Alexia e la sua Per dire di no, nel 2011 con Valerio Scanu che cantava Tutte le volte che, infine nel 2011 con Roberto Vecchioni e la sua Chiamami ancora amore.