Beppe Convertini premiato ancora da Rai1: “Condurrà Linea Verde da solo” Beppe Convertini ancora al centro delle cronache televisive. Il conduttore di Uno Weekend e Azzurro Estivo potrebbe condurre Linea Verde in solitaria dalla prossima stagione, dopo l’addio di Ingrid Muccitelli che, riporta Oggi, tornerebbe a Uno Mattina in Famiglia. Beppe Convertini ha condotto 7 programmi in 3 anni su Rai1.

A cura di Andrea Parrella

Beppe Convertini è un volto sempre più presente su Rai1 e dall'anno prossimo lo sarà ancora di più. Dalla prossima stagione televisiva sarà solo al comando di Linea Verde, programma della domenica di Rai1 tutto dedicato alle eccellenze agricole e territoriali italiane. Stando a quanto riporta Alberto Dandolo su Oggi, dal prossimo anno non ci sarà più Ingrid Muccitelli al suo fianco. Separazione derivata dalla scelta di quest'ultima, che avrebbe deciso di tornare a Uno Mattina in Famiglia per curare uno spazio tutto suo.

Ingrid Muccitelli lascia Linea Verde?

Per Ingrid Muccitelli si tratterebbe di un ritorno, dopo aver condotto il programma del weekend di Rai1 dal 2014 al 2019, prima accanto a Tiberio Timperi che è attualmente alla conduzione insieme a Monica Setta; poi al fianco di Luca Rosini. Con l'ingresso di Muccitelli, sempre secondo il settimanale Oggi, Uno Mattina In Famiglia si allungherebbe di mezz'ora rispetto all'attuale durata. Da due stagioni, però, alla guida del programma c'è appunto Beppe Convertini, che si ritroverebbe quindi a presentare in solitaria un titolo storico di Rai1.

Linea Verde, Convertini solo al comando

Beppe Convertini sarà il conduttore unico della prossima edizione di Linea Verde. L’attore, che sta vivendo un fortunato momento professionale malgrado diverse critiche, guiderà in solitaria il programma domenicale di Rai1 dedicato alle eccellenze agricole e territoriali italiane. Il presentatore vive un momento d'oro se rapportato al numero di programmi che ha potuto condurre nell'ultimo biennio, ben sette dal 2019 ad oggi. Aveva iniziato proprio con Vita in Diretta Estate, insieme a Lina Marzoli, poi Linea Verde, per poi condurre Storie in Bicicletta, Telethon, C'è tempo per… con Anna Falchi, con cui conduce anche Uno Weekend, partito quest'anno come ancora Azzurro Estivo.

Critiche e Gaffe, ma sono 7 programmi in 3 anni per Convertin

La conduzione in solitaria per Convertini rappresenterebbe certamente un atto di fiducia importante della rete diretta da Stefano Coletta nei suoi confronti. Anche in considerazione del suo essere spesso oggetto di critiche ed aver collezionato gaffe come quella con la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo, Vito Dell'Aquila, al quale ha chiesto come stesse il nonno, purtroppo deceduto. Cannonate alle quali Convertini sembra resistere egregiamente e alle quali la Rai si sta addomesticando.