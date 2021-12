“Bellissima la Corrida”, Giulia Salemi prende in giro Alex Belli che canta lasciando Montano basito Con un tweet Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello scherza sull’esibizione, virale, di Alex Belli che ha lasciato Aldo Montano senza parole, facendone un meme.

A cura di Redazione Spettacolo

Il video di Alex Belli che suona al piano "cantando" e lasciando esterrefatto Aldo Montano ha fatto il giro del web e tutti i fan del Grande Fratello lo hanno visto. Un video che in poche ore è diventato virale sia per le urla dell'attore che per l'espressione di Aldo Montano, al punto da portare anche l'ex inquilina Giulia Salemi a scherzarci su. Nelle ore scorse ha cominciato a girare un video in cui si vede Alex Belli al piano, con davanti a sé Soleil Sorge, mentre canta "Bella" di Roccardo Cocciante seduto al pianoforte, davanti agli altri inquilini seduto dietro di lui che lo osservano straniti. Alla fine del video le telecamere inquadrano Aldo Montano mentre è immobile, esterrefatto per ciò che sta sentendo.

Cosa stava cantando Alex Belli

Sabato scorso nella casa del GF Vip è andata in scena una serata dedicata al Varietà in cui i concorrenti si sono esibiti ognuno a modo proprio, chi cantando, chi suonando e chi ballando. Presentato da Manila e Soleil, i concorrenti del GF si sono esibiti in varie forme, con Valeria Marini che ha portato il suo pezzo Boom, Lulù e Jessica che hanno cantato Stay di Rihanna, accompagnate al piano da Alex Belli, Carmen Russo ha ballato accompagnata dai Carmen’s boys, ovvero Gianmaria, Biagio e Aldo che hanno danzato sulle mote di Your Song di Elton John, finché lo stesso belli è tornato a piano per interpretare "Bella", il brano di Riccardo Cocciante tratto dal musical Notre Dame de Paris e dedicato a Esmeralda.

Il commento di Giulia Salemi

L'attore preso dalla canzone ha sfogato tutto se stesso, forse troppo, secondo chi lo stava guardando in casa e da casa, diventando uno dei meme più divertenti di questa edizione. Anzi, più che lui, suo malgrado, meme lo è diventato Aldo Montano, la cui espressione sconvolta ha segnato la serata. Anche l'ex inquilina Giulia Salemi non è riuscita a trattenere un commento divertito e su twitter ha scritto: "Bellissima La Corrida che è tornata in onda su canale 5 #GFVIPParty #gfvip" citando una delle trasmissioni cioniche di Mediaset, quella dei dilettanti allo sbaraglio, in cui alcune persone portavano il proprio show, spesso stonato e sbilenco sul palco.