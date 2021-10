Beautiful anticipazioni puntate dal 18 al 23 ottobre: Steffy minaccia la famiglia con un coltello Le trame e le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda da lunedì 18 ottobre a sabato 23 ottobre. Nei nuovi episodi della soap di Canale5, Steffy è ormai fuori controllo. In preda alla dipendenza da antidolorifici minaccia la sua famiglia con un coltello. L’appuntamento con la soap è alle ore 13:40.

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful. Negli episodi della soap di Canale 5 in onda da lunedì 18 ottobre a sabato 23 ottobre, le condizioni di salute di Steffy peggioreranno. La donna, in preda alla sua dipendenza, minaccerà la famiglia con un coltello. Liam, Finn, Thomas, Hope e Ridge tentano di convincerla a farsi curare. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

Puntata di lunedì 18 ottobre

Liam e Hope sono molto preoccupati per le condizioni di salute di Steffy. Così, decidono di invitare Finn a casa loro per parlare con lui e trovare un modo per essere d'aiuto alla Forrester. Il medico accetta l'invito, ma spiega di non essersi accorto della dipendenza di Steffy. Insieme a Liam, si reca da lei per tentare di convincerla a curarsi.

Puntata di martedì 19 ottobre

Steffy è reduce da un gesto disperato. La donna, infatti, ha minacciato la sua famiglia con un coltello perché non accetta che le abbiano portato via Kelly. Ridge, da allora, non la lascia sola un attimo. Al contrario, tenta di parlare con lei per farle capire che è fondamentale che vada a disintossicarsi.

Puntata di mercoledì 20 ottobre

Liam, Ridge e Finn si ritrovano a casa di Steffy. La donna, tuttavia, sta malissimo. Completamente in preda a una crisi di astinenza da antidolorifici, si mette a urlare e intima a tutti di lasciarla in pace e uscire immediatamente da casa sua. Hope, intanto, fa sapere anche a Thomas, che Steffy li ha minacciati con un coltello.

Puntata di giovedì 21 ottobre

Thomas, che già si era accorto che c'era qualcosa di strano, una volta scoperto cosa è successo, vuole recarsi subito a casa di Steffy. Intanto, Liam, Finn e Ridge assistono alla crisi della Forrester e tentano di convincerla a curarsi. Ormai tutta la famiglia è preoccupata per le condizioni di salute della donna.

Puntata di venerdì 22 ottobre

Hope chiede a Thomas di evitare di andare da Steffy, per non farla sentire troppo sotto pressione. Poi, però, anche Hope si convince che la ex di Liam ha bisogno di aiuto. Quinn, intanto, non mette da parte il suo piano. Al contrario, continua a insistere perché Shauna faccia celebrare subito una nuova cerimonia nuziale con Ridge.

Puntata di sabato 23 ottobre

Ridge accetta la proposta di Shauna. Comunica a Brooke di volere organizzare una nuova cerimonia nuziale con la donna. Intanto, Carter riceve un ruolo importantissimo. È il nuovo direttore operativo della Forrester Creations. Ridge e Shauna decidono che sia lui a celebrare il matrimonio.