Le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi in onda da lunedì 8 marzo a sabato 13 marzo. La trama della soap di Canale5 svela che Thomas cadrà nella trappola di Liam. Quest'ultimo, con l'aiuto di Zoe, farà un piano per poter smascherare Thomas e dimostrare le sue reali intenzioni nei confronti di Hope. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5.

Lunedì 8 marzo

Il momento della sfida si avvicina per Hope, ma la giovane non riesce a trovare uno stilista che possa rendere giustizia alla sua linea "Hope for the future". Intanto Brooke è molto preoccupata per lei e la incita in tutti i modi a tenere alla larga Thomas. È certa che Forrester stia tramando qualcosa alle sue spalle. Liam chiede aiuto a Zoe per smascherare Thomas.

Martedì 9 marzo

Liam è certo di aver fatto la scelta giusta. Zoe sembra la persona adatta ad aiutarlo a entrare nella mente di Thomas e smascherare le sue reali intenzioni con Hope. Il piano è molto semplice. Liam aiuterà Zoe a riavere il suo lavoro alla Forrester Creations. Stando fianco a fianco con Thomas, riuscirà di certo a scoprire la verità e a metterlo con le spalle al muro.

Mercoledì 10 marzo

Hope viene a sapere del piano di Liam e chiarisce subito di essere in totale disaccordo. Non accetterà mai che Zoe possa essere riassunta alla Forrester Creations. Steffy, al contrario, si schiera dalla parte di Liam. La giovane ritiene anche che in fondo tutti meritino una seconda possibilità e dunque, anche Zoe dovrebbe avere modo di riscattarsi.

Giovedì 11 marzo

Thomas ormai ha più nemici che amici. Nessuno sembra più disposto a sopportare le sue stravaganze. Steffy finge di credere alle sue buone intenzioni perché ormai esausta di fargli la guerra. Brooke, invece, non riesce a credere che Ridge possa chiederle per l'ennesima volta di perdonare Thomas e voltare pagina, dopo tutta la sofferenza che ha arrecato a sua figlia.

Venerdì 12 marzo

Thomas cade nella trappola di Liam. Pur di dimostrare a tutti di essere cambiato e di non essere più la persona crudele di un tempo, decide di assumere Zoe. In realtà, però, nessuno è così ingenuo da credere alla sincerità del suo gesto. Sono tutti convinti che sia solo il suo ennesimo stratagemma per arrivare a Hope.

Sabato 13 marzo

Hope, messa alle strette dalla difficoltà di trovare uno stilista, decide di assumere Thomas. Prima, però, ne parla con Liam. Quest'ultimo all'inizio non vuole saperne di appoggiare questa scelta. Poi, però, comprende quanto Hope sia desiderosa di battere Steffy nella sfida di moda e, sebbene a malincuore, si mostra comprensivo con lei.