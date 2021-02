Le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi in onda da lunedì 1 marzo a sabato 6 marzo. La trama della soap di Canale5 svela che Thomas tornerà a provare una vera e propria ossessione per Hope. Tenterà di coinvolgerla in una sfida con Steffy e chiarirà a Liam di non avere alcuna intenzione di mettersi da parte. Farà di tutto per riconquistarla. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5.

Lunedì 1 marzo

La Forrester è in un momento di particolare creatività. In uscita, infatti, non c’è solo la collezione Hope for the future realizzata da Hope ma anche la nuova collezione di Steffy Forrester. Tuttavia, Ridge decide che finanzierà una sola delle due collezioni. Thomas, allora, propone al padre di organizzare una sfida tra Hope e Steffy.

Martedì 2 marzo

Steffy è molto preoccupata. Tiene tanto alla sua collezione e teme che il giudizio finale possa essere influenzato dall’interesse di Thomas per Hope. È convinta, infatti, che il giovane abbia proposto la sfida solo per avere una scusa in più per trascorrere del tempo con Hope e provare a riconquistarla. Ridge è convinto che non sia così.

Mercoledì 3 marzo

Hope prende una posizione netta. Comunica a Thomas che non intende avvalersi della sua creatività di stilista per la sua collezione. Non lo perdonerà mai per tutte le sofferenze che le ha inflitto. Liam, intanto, teme che alla fine Hope accetti di collaborare con Thomas perciò si reca da Forrester e chiarisce di non fidarsi di lui. Sa quali sono le sue motivazioni e non lo perderà di vista.

Giovedì 4 marzo

Thomas ascolta lo sfogo di Liam, ma sembra non tenere minimamente in considerazione le sue parole. Infatti, per tutta risposta dice a Liam che la sua priorità è il bene di Hope. Non vuole arrendersi. Continuerà a lottare fino a quando non avrà costituito con lei, la famiglia che sogna. Thomas va da Hope e le propone ancora una volta di lavorare insieme.

Venerdì 5 marzo

Hope rifiuta l’offerta di Thomas. Brooke, nonostante non abbia smesso di amare Ridge, si vede costretta a firmare i documenti del divorzio. Liam chiede aiuto a Steffy. Trova fondamentale scoprire quali siano le vere intenzioni di Thomas. Liam, infatti, è convinto che il giovane abbia un piano che va molto al di là di ciò che lui afferma. Così, insieme a Steffy, decide di recarsi da Vinny. Spera che Thomas si sia confidato con lui e di saperne qualcosa di più.

Sabato 6 marzo

Liam e Steffy si recano da Vinny e, con loro grande sorpresa, incontrano Zoe in quella casa. La ragazza non ha dubbi. Thomas è tornato a sviluppare un’ossessione maniacale nei confronti di Hope. Eric si reca da Thomas, vuole vederci chiaro nella questione della sfida. Thomas ammette che l’idea è stata sua, sperava che Hope potesse capire che lui è cambiato. Hope, però, si è rifiutata di farsi aiutare da lui nella sfida.