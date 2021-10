Beautiful, anticipazioni dal 4 al 9 ottobre: Steffy bacia Finnegan, poi Liam le salva la vita Le trame e le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda da lunedì 4 ottobre a sabato 9 ottobre. Nei nuovi episodi della soap di Canale5, Steffy è il dottor Finnegan si scambiano un bacio carico di passione. La loro relazione fa infuriare Liam, che soccorre Steffy dopo che ha assunto una massiccia dose di antidolorifici. L’appuntamento con la soap è alle ore 13:40.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Beautiful ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful. Negli episodi della soap di Canale 5 in onda da lunedì 4 ottobre a sabato 9 ottobre, Steffy e il dottor Finnegan si dichiareranno i reciproci sentimenti. La cosa farà infuriare Liam che vede Steffy stare sempre peggio per la sua dipendenza dagli antidolorifici. Teme che Finnegan abbia una pessima influenza su di lei. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

Puntata di lunedì 4 ottobre

Carter e Zoe passano sempre più tempo insieme. L'affinità tra loro è innegabile e appare sempre più evidente il reciproco desiderio di stare insieme. Intanto, il dottor Finnegan – ormai certo dei sentimenti che prova per Steffy – decide di dichiararsi. La reazione di Steffy sarà per lui del tutto inaspettata. La donna, infatti, dice di ricambiare il suo interesse e si scambiano un bacio carico di passione. Liam, dopo aver scoperto i sentimenti che Finnegan prova per Steffy, corre a riferirlo a Ridge.

Puntata di martedì 5 ottobre

Thomas assiste alla conversazione tra Ridge e Liam. Così, si scaglia contro Liam e gli intima di mettersi da parte e permettere alla sorella di rifarsi finalmente una vita. Lo accusa, inoltre, di continuare a perpetrare un tira e molla impietoso tra Hope e Steffy. Ridge assiste alla lite, ma preferisce restarne fuori. Evita, dunque, di schierarsi.

Puntata di mercoledì 6 ottobre

Liam sembra essere sinceramente preoccupato per Steffy. In particolare, ritiene che il rapporto sentimentale che si sta instaurando tra la sua ex compagna e il dottor Finnegan possa portare al rallentamento della guarigione di Steffy. Dopo aver parlato con Ridge, si confida anche con Wyatt, ma anche in questo caso viene accusato di essere solo geloso.

Puntata di giovedì 7 ottobre

Hope si reca da Steffy per riaccompagnare a casa la piccola Kelly. Quando arriva, però, sorprende Steffy in atteggiamenti romantici con Finnegan. È al settimo cielo e corre subito da Liam a dirle che finalmente Steffy sembra aver trovato l'uomo giusto per lei. La ritiene un'ottima notizia. Al contrario, Liam non reagisce bene.

Puntata di venerdì 8 ottobre

Liam reagisce malissimo alla conferma della relazione tra Steffy e Finnegan. Si reca da Steffy per farla desistere, ma la trova profondamente addormentata per via degli antidolorifici assunti. Se Liam si dimostra ansioso, Hope e Thomas sono felicissimi di questa novità nella vita sentimentale di Steffy. Sono certi anche che in questo modo Liam si concentrerà di più su Hope.

Puntata di sabato 9 ottobre

Liam tenta di svegliare Steffy. Quando la donna finalmente apre gli occhi, sta molto male, non riesce neanche a reggersi in piedi. Stanca dell'insistenza di Liam nel farle mille domande per capire cosa abbia, gli intima di andarsene e lasciarla in pace. Liam non ha intenzione di lasciarla sola. È preoccupatissimo dopo averla vista in quello stato e frugando in casa, trova il flacone delle pillole quasi vuoto.