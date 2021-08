Beautiful, anticipazioni dal 30 agosto al 4 settembre: Ridge lascia Brooke, Bill si dichiara Le trame e le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda da lunedì 30 agosto a sabato 4 settembre. Nei nuovi episodi della soap di Canale5, Ridge lascerà Brooke. Bill, ancora innamorato di Logan, le chiederà di dare una nuova possibilità al loro rapporto. L’appuntamento con la soap è alle ore 13:40.

Le anticipazioni della soap Beautiful relative agli episodi in onda da lunedì 30 agosto a sabato 4 settembre. Nella trama della soap di Canale5, Ridge lascerà Brooke. Non riesce a perdonarla. Bill, allora, approfitterà della situazione per dichiararsi a Logan. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

Puntata di lunedì 30 agosto

Katie origlia la conversazione tra Bill e Quinn. Così, amareggiata, ascolta Spencer mentre confida di essere ancora perdutamente innamorato di Brooke. Katie è estremamente delusa. Intende avere subito un confronto con Bill, ma l'uomo non è in grado di darle una spiegazione plausibile.

Puntata di martedì 31 agosto

Brooke va a cercare Ridge, ma trova Shauna nel letto dell'uomo. Chiede spiegazioni, ma Forrester ribatte che dovrebbe essere lei a spiegare perché ha confidato a Bill che lo amerà per sempre. Brooke, nonostante Ridge sia profondamente deluso, lo invita a lottare per il loro amore.

Puntata di mercoledì 1 settembre

Shauna e Quinn attendono impazienti di sapere come è andato il colloquio tra Brooke e Ridge e sperano che i due arrivino a una rottura definitiva. Quando Shauna incontra Brooke ne approfitta per rimarcare che adesso è lei la signora Forrester e non ha intenzione di tradirlo come ha fatto lei. Katie, disperata, scoppia in lacrime e dice a Bill che non può restare con lui perché è evidentemente innamorato di Brooke.

Puntata di giovedì 2 settembre

Ridge ha lasciato Brooke e la notizia non può che fare piacere a Quinn. Forrester non è riuscito a perdonare le parole che Logan ha detto a Bill Spencer. Il primo pensiero di Ridge, dopo la rottura, è quello di farsi consolare da Shauna.

Puntata di venerdì 3 settembre

Bill corre da Brooke e le rivela di amarla ancora. Poi, tenta in tutti i modi di convincerla a tornare insieme. La donna, tuttavia, lo invita a essere prudente e a riflettere sulla splendida famiglia che ha e che rischia di distruggere reagendo di impulso. Steffy, intanto, decide di assumere gli antidolorifici.

Puntata di sabato 4 settembre

Quinn sorprende insieme Bill e Brooke. Carter bacia Zoe. Ridge fa una chiacchierata con Shauna. In un momento di particolare complicità, le chiede di parlargli del loro matrimonio, visto che ancora non ricorda nulla di quel giorno. Quinn e Brooke litigano.