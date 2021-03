Le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi in onda da lunedì 29 marzo a sabato 3 aprile. La trama della soap di Canale5 svela importanti colpi di scena. Hope, infatti, si pentirà di avere risposto di no alla proposta di matrimonio di Liam. Così, correrà da lui per fargli sapere di volere diventare sua moglie. Ad attenderlo, però, troverà un'amara sorpresa. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5.

Puntata di lunedì 29 marzo

Hope non accetta la proposta di matrimonio di Liam. Non se la sente di accettare la sua imposizione di tagliare ogni rapporto con Thomas, perché questo significherebbe rinunciare anche a Douglas. Mentre ne stanno parlando, arriva Thomas che accende ancora di più gli animi. Hope chiarisce di non voler rinunciare alla custodia di Douglas. Liam lascia la loro casa furioso.

Puntata di martedì 30 marzo

Liam, con l'anello in mano, si rifugia a casa di Steffy per cercare un po' di comprensione. Le spiega che Hope ha risposto di no alla sua proposta di matrimonio. L'uomo decide di passare la notte a casa della sua ex compagna. Brooke, quando scopre cosa è accaduto, consiglia a Hope di correre subito da lui per chiarire le cose prima che sia troppo tardi.

Puntata di mercoledì 31 marzo

Thomas scopre che Hope sta correndo da Liam. Decide di intervenire subito per evitare che i due possano ritrovare la loro serenità. Il figlio di Ridge, infatti, chiama la sorella e le fa sapere che Hope sta arrivando a casa loro. La convince a baciare Liam, perché Hope possa vederli. Steffy decide di stare al gioco e quando Hope si ritrova davanti quella scena, resta impietrita. Non riesce a credere che Liam possa farle questo.

Puntata di giovedì 1 aprile

Hope era andata da Liam per rassicurarlo e dirsi pronta a sposarlo. Tuttavia, quando si trova davanti alla scena del bacio tra Liam e Steffy, è sconvolta. Dopo un attimo di smarrimento, decide di affrontarli. Così, si scaglia contro Liam e lo accusa di aver lasciato che Steffy si mettesse tra di loro. Il vero problema della loro coppia, secondo Hope, è Steffy non Douglas.

Puntata di venerdì 2 aprile

Ridge e Brooke hanno l'ennesima discussione a causa di Thomas. Ridge sa che Liam si è permesso di chiedere a Hope di rinunciare alla custodia di Douglas. Trova crudele da parte di Liam, mettere il povero Douglas nella posizione di perdere di nuovo i suoi punti di riferimento a causa della sua gelosia. Brooke, come sempre, difende a spada tratta la coppia in cui crede ancora.

Puntata di sabato 3 aprile

Hope è convinta che non riuscirà mai a perdonare Liam per essere corso da Steffy non appena ha avuto uno screzio con lei. Non ha alcuna intenzione di ascoltare le ragioni di Liam. Al contrario, lo lascia immediatamente. Non sa che dietro all'accaduto, si nasconde l'ennesimo piano di Thomas per farla allontanare da Liam.