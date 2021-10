Beautiful anticipazioni dal 25 al 30 ottobre: la decisione di Steffy e il dramma di Brooke Le trame e le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda da lunedì 25 ottobre a sabato 30 ottobre. Nei nuovi episodi della soap di Canale5, Steffy è pronta a chiedere aiuto. Quinn, intanto, provoca Brooke e le dice che ormai è stata estromessa dalla famiglia Forrester. L’appuntamento con la soap è alle ore 13:40.

A cura di Daniela Seclì

L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

Puntata di lunedì 25 ottobre

Hope confida a Thomas che sua sorella sembra ormai fuori controllo. Infatti, è arrivata a minacciare la sua famiglia con un coltello. Thomas non è sorpreso, aveva già intuito che qualcosa non andasse. Liam, Finn e Ridge, intanto, cercano di convincere Steffy a ricevere l'aiuto necessario per uscire dalla dipendenza dagli antidolorifici.

Puntata di martedì 26 ottobre

Thomas vorrebbe andare subito da Steffy, ma Hope gli consiglia di aspettare. Steffy, inizialmente, risponde in modo aggressivo a chiunque le dia il consiglio di curarsi. Poi, tuttavia, sembra comprendere la gravità delle sue condizioni e chiede di essere aiutata. Quinn consiglia a Shauna di organizzare il prima possibile un nuovo matrimonio con Ridge.

Puntata di mercoledì 27 ottobre

Shauna chiede a Ridge di celebrare un matrimonio alla presenza della famiglia Forrester. Ridge, dopo qualche titubanza, decide di accettare. Per prima cosa, si reca da Brooke e le comunica la sua decisione. Logan è sconvolta, per lei è una situazione drammatica. Pensava, infatti, di poter ancora recuperare il rapporto con il suo ex marito.

Puntata di giovedì 28 ottobre

Carter è il nuovo direttore operativo della Forrester, inoltre ha ricevuto l'incarico di celebrare il matrimonio di Shauna e Ridge. La cerimonia si terrà a casa di Eric. Carter, tuttavia, non è affatto convinto di quello che Ridge si accinge a fare. Al contrario, tenta di convincerlo in tutti i modi a evitare di celebrare un altro matrimonio.

Puntata di venerdì 29 ottobre

Quinn, convinta di avere ormai vinto, si reca da Brooke per il solo gusto di provocarla. Dice a Logan che con le nozze di Shauna e Ridge, lei verrà ormai estromessa dalla famiglia Forrester. È convinta che il matrimonio a casa di Eric abbia un valore altamente simbolico e dia inizio a una nuova pagina della famiglia.

Puntata di sabato 30 ottobre

Eric, al contrario di Quinn, spera che Ridge cambi idea. Per questo, gli chiede di fare una chiacchierata. Gli dice che sta facendo un gravissimo errore a sposare Shauna. Per lui è chiaro che l'unica donna amata da Ridge sia sempre e solo Brooke.