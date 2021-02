Le anticipazioni di Beautiful da lunedì 22 febbraio a sabato 27 febbraio. La trama della soap di Canale5 svela che Ridge, al momento di firmare i documenti per divorziare da Brooke, avrà un ripensamento. Intanto, cresce l'ossessione di Thomas per Hope. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5.

Lunedì 22 febbraio

Liam ha intenzione di affrontare Thomas. Per questo, senza pensarci due volte, si reca alla Forrester per avere un confronto con lui. Senza cedere a troppi giri di parole, gli dice di non avere alcuna fiducia in lui. Poi, gli ordina di non avvicinarsi mai più alla sua famiglia. Ovviamente, Thomas non ha alcuna intenzione di stare ad ascoltarlo.

Martedì 23 febbraio

Steffy, dopo avere appreso la verità su quanto accaduto a Thomas, è furiosa. Si reca da Hope e la accusa di essere una persona spregevole. Riteneva di avere ucciso Thomas, ma ha mantenuto il silenzio. Inoltre, la accusa di avere manipolato suo fratello pur di ottenere il suo scopo: la custodia congiunta di Douglas. Hope è molto ferita.

Mercoledì 24 febbraio

Thomas ha un piano ben preciso. Vorrebbe che Hope tornasse a lavorare per la Forrester e dunque, si occupasse di nuovo della linea Hope for the future. Per raggiungere il suo scopo, mette ancora una volta in mezzo Douglas. Steffy e Liam sono d'accordo sul fatto che Thomas dovrebbe smetterla di sperare di tornare con Hope.

Giovedì 25 febbraio

Hope, grazie anche all'insistenza del piccolo Douglas, decide di accettare la proposta lavorativa di Thomas. Prima, però, intende comunicare la sua decisione a Liam, che ovviamente non fa certo i salti di gioia. Ridge ha un ripensamento riguardo al suo rapporto con Brooke. Non se la sente di firmare i documenti per il divorzio. Spiega a Shauna di amare ancora sua moglie e intende fare il possibile per salvare il matrimonio.

Venerdì 26 febbraio

Ridge ha un confronto molto intenso con Shauna. Purtroppo si è reso conto di non poter continuare a frequentarla. Il suo posto è ancora accanto a Brooke. Ridge corre dalla moglie e prova ad avere un chiarimento con lei. Quando le chiede di mettere una pietra sopra ai problemi avuti con Thomas, Logan si ribella. Poi, decide di prendersi del tempo per riflettere.

Sabato 27 febbraio

Thomas è ormai fuori controllo. La sua ossessione per Hope si sta facendo sempre più pericolosa. Non vede l'ora che lei accetti di tornare a lavorare nella sua azienda. Mentre Steffy gli consiglia di non illudersi, Hope è sempre più risoluta a tornare a occuparsi della Hope for the future.