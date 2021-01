Le anticipazioni di Beautiful da domenica 10 gennaio a sabato 16 gennaio. La trama della soap di Canale5 sta affrontando il delicato tema dell'adozione di Douglas. Hope vorrebbe adottare il figlio di Thomas, in modo da garantirgli il sostegno di una famiglia unita e stabile. Thomas, tuttavia, non ha alcuna intenzione di lasciare andare il bambino. L'appuntamento con le vicende della famiglia Forrester, dei Logan e degli Spencer è alle ore 13:40.

Domenica 10 gennaio

Ridge ritiene essenziale che Steffy e Thomas raggiungano un punto di incontro. Forrester tenta in tutti i modi di fare riconciliare i due fratelli. Intanto, Hope è convinta che Douglas dovrebbe crescere con lei e Liam per avere finalmente una famiglia solida ed equilibrata su cui contare. Così, insieme alla madre Brooke, tenta di convincere Thomas a firmare i documenti per l'adozione.

Lunedì 11 gennaio

Thomas non ha intenzione di prendere decisioni affrettate. Spiega a Brooke che ha bisogno di tempo per decidere se firmare o meno i documenti per l'adozione di Douglas. In realtà, Thomas non ha alcuna intenzione di firmare. Sta solo escogitando un modo per ingannare Brooke, che ormai considera la sua peggior nemica.

Martedì 12 gennaio

Brooke cade nella trappola di Thomas. Crede alla sua buonafede e così, si reca subito da Liam e Hope per dare loro la bella notizia. Logan comunica alla figlia e al suo compagno che Thomas ha capito di averli fatti soffrire. È pronto a rimediare ai suoi errori, prendendo in considerazione la firma del documento tramite il quale Douglas verrebbe adottato da Hope.

Mercoledì 13 gennaio

Brooke è avvilita. L'idea che l'ennesimo tentativo con Ridge, si sia rivelato un fallimento la fa soffrire. Si confida con Donna, ripercorrendo le tappe del matrimonio ormai andato in pezzi. Ridge, intanto, non si sta affatto struggendo come lei. Una volta rientrato a casa, infatti, ritrova nella sua camera da letto Shauna che lo attende.

Giovedì 14 gennaio

Ridge è sorpreso di ritrovare Shauna in casa sua. In realtà, non disdegna la sua compagnia. La donna si mostra molto comprensiva per il difficile momento che Forrester sta passando e gli permette di sfogarsi con lei. Ridge si racconta e le confida che ormai il matrimonio con Brooke è finito, la coppia si avvia a una dolorosa separazione.

Venerdì 15 gennaio

Hope è pronta a fare qualsiasi cosa Thomas le chieda, pur di assicurare un futuro di equilibrio e serenità a Douglas. La donna accetta di rivedere il suo ex compagno, ma evita di avvisare Liam perché sa che la ostacolerebbe. Quinn e Shauna si ritrovano a chiacchierare. Così, Shauna apprende che anche Quinn ha avuto una breve relazione con Ridge.

Sabato 16 gennaio

Eric dà una festa. Hope sa che ci sarà anche Thomas, così decide di presenziare anche lei. Intende tenerlo sotto controllo perché ha il timore che l'uomo possa non tenere fede alla parola data. Non rimarrebbe sorpresa se di punto in bianco, il figlio di Ridge chiedesse la custodia esclusiva del piccolo Douglas e questo non può permetterlo.