Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che l'amore tra Hope e Liam sarà sottoposto all'ennesima prova. Negli episodi in onda in queste settimane negli Stati Uniti, infatti, il figlio di Bill Spencer è stato arrestato. È accusato di un reato gravissimo di cui lui stesso si è detto colpevole. Liam dovrà rispondere dell'omicidio di Vinny. Proprio così, il personaggio interpretato da Joe LoCicero è morto.

Liam confessa di avere ucciso Vinny

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che il personaggio di Vincent Walker, interpretato dall'attore Joe LoCicero uscirà di scena. Vinny, infatti, morirà. Vediamo come si svolgeranno i fatti. Liam si trova a bordo della sua auto insieme al padre Bill Spencer, quando entrambi sentono di aver colpito qualcosa. Scendono dall'auto e sconvolti, trovano ai margini della strada Vinny in fin di vita. Dopo che il giovane ha esalato l'ultimo respiro, Bill e Liam lo lasciano sull'asfalto. Quando il corpo viene ritrovato, iniziano subito le indagini. I sensi di colpa, intanto, si fanno largo nel cuore di Liam che confessa a Hope di essere stato lui a investire Vinny.

L'arresto di Liam con l'accusa di omicidio

Hope, una volta appreso dell'incidente, implora Liam di recarsi subito dalla polizia per raccontare l'accaduto. È certa che l'investigatore Baker capirà e lo lascerà andare. Bill, al contrario, tenta di fare desistere il figlio. Alla luce dei suoi precedenti con Vinny, Baker non crederà mai che si sia trattato davvero di un incidente. L'onestà di Liam ha il sopravvento e in compagnia di Hope si reca a fare la sua confessione. Baker ascolta la versione di Liam, ma nutre seri dubbi sulla sua sincerità. Bill ha fatto un passo falso. Subito dopo l'incidente, si è premurato di fare sparire tutte le prove della loro presenza in quel tratto di strada. Questo gesto viene attribuito da Baker a Liam e lo convince ancora di più della sua malafede e del fatto che, in realtà, si sia trattato di un omicidio e non di un incidente. Liam viene arrestato.

Ombre sulla morte di Vinny, incidente o è stato assassinato?

Intanto, si addensano le ombre sulla morte di Vinny. Secondo quanto si apprende dalle anticipazioni americane di Beautiful, infatti, l'autopsia dimostra che Vincent Walker è morto a causa di una ferita riportata ben prima dell'incidente. Inoltre, l'auto guidata da Liam potrebbe non avere mai davvero toccato il corpo. L'urto sentito dagli Spencer potrebbe essere stato quello di una pietra lanciata dallo stesso Vinny contro l'auto per attirare l'attenzione e chiedere aiuto. Al momento, però, Liam è ancora dietro le sbarre e chiede a Thomas di prendersi cura di Hope e dei bambini.