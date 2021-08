Beautiful anticipazioni 9 – 14 agosto: Ridge sotto shock, scopre di essere sposato con Shauna Da lunedì 9 agosto a sabato 14 agosto, in onda su Canale5 le nuove puntata di Beautiful. Ad attendere gli spettatori, un colpo di scena. Ridge, infatti, scoprirà di essere convolato a nozze con Shauna a Las Vegas e di essere divorziato da Brooke. La notizia sconvolgerà sia lo stesso Ridge che Brooke.

Le anticipazioni della soap Beautiful, relative agli episodi in onda da lunedì 9 agosto a sabato 14 agosto, svelano un colpo di scena. Ridge scopre di essere sposato con Shauna e divorziato da Brooke. L'uomo non ricorda nulla, ma si vede costretto a comunicare la notizia a Logan che resterà sconvolta. L'appuntamento è alle ore 13:40 su Canale5.

Puntata di lunedì 9 agosto

Brooke decide di non partire. Bridget ha troppo lavoro da sbrigare e non avrebbe il giusto tempo da dedicarle. Logan si è appena riavvicinata a Ridge e, in fondo, ritiene sia meglio restare al suo fianco. Ridge riceve una notizia che lo coglie di sorpresa. Shauna gli assicura che si sono sposati a Las Vegas, ma l'uomo non ricorda nulla.

Puntata di martedì 10 agosto

Steffy chiede al dottor Finnegan di andare a visitarla perché avverte forti dolori. Shauna e Quinn hanno realizzato un losco piano alle spalle di Ridge. L'uomo si ritrova sposato con Shauna e divorziato da Brooke, ma non ricorda di aver mai chiesto a Carter di procedere con il divorzio da Logan.

Puntata di mercoledì 11 agosto

Anche Carter ed Eric vengono colti di sorpresa dalla notizia che Ridge e Shauna sono sposati. Brooke, al momento, non sa ancora dell'accaduto e si prepara a trascorrere una serata romantica con Forrester. Il sole è tornato a splendere su Flo e Wyatt. Finalmente i due possono godersi il loro amore, senza l'angoscia per Sally.

Puntata di giovedì 12 agosto

Shauna e Quinn si concedono un brindisi per festeggiare il matrimonio tra Shauna e Ridge. Brooke riceve la visita di Ridge e si aspetta di trascorrere una serata carica di passione con lui. Ciò che l'attende, però, è una rivelazione scioccante. Ridge deve confessarle di essere sposato con Shauna.

Puntata di venerdì 13 agosto

Donna consola Eric, molto provato dai recenti scontri con Quinn. L'uomo si confida con lei e si dice deluso dal comportamento della moglie. Hope e Zoe tentano di trovare un punto di incontro dopo i dolorosi fatti del passato. Donna avanza con Eric il dubbio che il matrimonio tra Ridge e Shauna sia solo l'ennesimo imbroglio suggerito all'amica da sua moglie.

Puntata di sabato 14 agosto

Ridge non può che confessare a Brooke di essere sposato con Shauna. I suoi vuoti di memoria gli fanno credere che le nozze con Shauna siano legali e di aver realmente chiesto a Carter di depositare i documenti per il divorzio da Brooke. Logan è sconvolta e lo caccia di casa.