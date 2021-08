Beautiful, anticipazioni 6 – 11 settembre: Steffy impazzisce dal dolore e si scaglia contro Hope Le trame e le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda da lunedì 6 settembre a sabato 11 settembre. Nei nuovi episodi della soap di Canale5, Steffy impazzirà dal dolore e svilupperà una dipendenza dai farmaci, destando la preoccupazione del dottor Finnegan. L’appuntamento con la soap è alle ore 13:40.

A cura di Daniela Seclì

Puntata di lunedì 6 settembre

Steffy, nonostante i suoi sforzi, non riesce a riprendersi dopo l'incidente. Thomas prova a prendersi cura di lei. Bill confida a Liam di essere fiero di lui. Apprezza il modo in cui sta sacrificando tutto per stare vicino ai suoi figli. Justin e Wyatt, intanto, sono all'opera per definire un contratto molto importante.

Puntata di martedì 7 settembre

Hope si offre di badare a Kelly. La porta a casa sua in modo che possa giocare con Douglas e Beth. Il giorno seguente, inizialmente pensa di riportarla da Steffy, poi cambia idea e decide di lasciarla ancora un po' in compagnia dei bambini, dato che si sta divertendo tanto. Steffy, allora, ha una reazione furiosa e diventa aggressiva nei confronti di Hope. Il suo comportamento preoccupa Thomas. Steffy sembra aver perso lucidità a causa del dolore che ancora prova dopo l'incidente.

Puntata di mercoledì 8 settembre

Liam, saputo della reazione di Steffy, è molto preoccupato. Confida a Bill ciò che sta accadendo. Intanto, Steffy continua a essere furiosa con Hope, che non le ha riportato a casa la figlia di cui sente terribilmente la mancanza. Hope le spiega che dovrebbe prendersi cura di sé, ma questo porta la donna ad arrabbiarsi ancora di più.

Puntata di giovedì 9 settembre

Finnegan interviene proprio mentre Hope e Steffy stanno litigando. Liam inizia a pensare che sia stato un errore tenere Kelly a casa loro. È evidente che Steffy ha bisogno di sua figlia per stare meglio. Finnegan spiega a Steffy che sta sviluppando una dipendenza dai farmaci.

Puntata di venerdì 10 settembre

Steffy sa di avere bisogno di aiuto ma non se la sente di chiedere supporto a Liam o a Hope. Al contrario si fida molto di Finnegan. Il dottore le spiega che più che placare i dolori del corpo, dovrebbe iniziare a fare i conti con quelli dell'anima. Tuttavia, le sue parole cadono nel vuoto. Steffy torna a chiedergli degli antidolorifici.

Puntata di sabato 11 settembre

Finnegan si sta affezionando sempre di più a Steffy. Dato che è anche il medico che si sta occupando di lei, ritiene di dover essere molto sincero. Spiega alla donna che non solo sta sviluppando una dipendenza dai farmaci, ma dimostra di avere seri problemi psicologici.