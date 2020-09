Le anticipazioni della soap Beautiful, relative agli episodi in onda da domenica 4 ottobre a sabato 10 ottobre, svelano che Hope finalmente potrà occuparsi della piccola Beth. La donna andrà a riprendersi sua figlia, dopo aver conosciuto tutti i retroscena di questa terribile vicenda. Steffy, all'idea di dover rinunciare alla bambina che tanto amava, è disperata. L'appuntamento è alle ore 13:40 su Canale5.

Domenica 4 ottobre

La verità su quanto accaduto a Beth, sconvolge la famiglia Forrester e gli Spencer. Brooke e Ridge non riescono a credere che qualcuno possa essere stato così crudele da strappare una bambina a sua madre e infliggerle il dolore di simulare la sua morte. Entrambi sono d'accordo nel voler dare una lezione a Flo.

Lunedì 5 ottobre

Hope e Liam finalmente possono abbracciare la piccola Beth. La loro felicità è incontenibile. È come se la vita avesse dato loro una seconda opportunità. Brooke e Ridge sono fermamente intenzionati a conoscere ogni dettaglio dell'imbroglio. Flo, Zoe e Shauna si dicono disponibili a raccontare alla coppia le modalità in cui si è svolta l'adozione.

Martedì 6 ottobre

Anche Liam e Hope scoprono tutti i retroscena del segreto che ha distrutto la loro vita. Così, ritengono giusto parlarne con Steffy. Per l'ennesima volta hanno la prova che la Forrester non sapeva nulla dei sotterfugi di Flo. Steffy è scioccata e triste, non riesce a credere che la bimba che ha adottato sia la figlia di Hope.

Mercoledì 7 ottobre

Steffy non riesce a fare i conti con quanto accaduto. È disperata all'idea che Hope voglia riprendersi sua figlia. Non riesce a immaginare la sua vita senza Beth. Per lei, quella dolcissima bambina era Phoebe. Liam, ancora una volta, si ritrova al centro tra Hope e Steffy. Comprende le ragioni di entrambe e anche l'immenso dolore che stanno provando.

Giovedì 8 ottobre

Wyatt è profondamente deluso da Flo. Non può avere una relazione con una donna che si è macchiata di una colpa così terribile. Torna da Sally. Quest'ultima, tuttavia, avrà una importante rivelazione da fargli. La disperazione di Steffy non può bastare a risolvere la situazione. È costretta a lasciare Beth a Hope.

Venerdì 9 ottobre

Wyatt ha ormai preso la sua decisione. La relazione con Flo è un capitolo chiuso. Chiede a Sally di avere una seconda opportunità con lei. Sally accetta ma a una condizione. Tornerà a essere la sua fidanzata, ma pretende di poter vivere una vita di lusso. Intende mangiare nei migliori ristoranti e concedersi vacanze nei posti più belli. Tutto a spese di Wyatt.

Sabato 10 ottobre

Brooke e Ridge tentano di fare il punto della situazione su quanto accaduto. Hope e Liam sono ormai tornati a casa con la piccola Beth. La coppia è certa che presto ci saranno nuovi scossoni. L'accaduto, infatti, non può che portare a gravi conseguenze per Steffy e Thomas.