Le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi in onda da lunedì 22 marzo a sabato 27 marzo. La trama della soap di Canale5 svela che la follia di Thomas tornerà a galla. Il giovane, infatti, minaccerà di morte Liam, che poi deciderà di chiedere a Hope di sposarlo. La risposta non sarà quella sperata. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5.

Puntata di lunedì 22 marzo

Zoe è convinta che Thomas abbia ormai superato l'ossessione per Hope. Liam la invita a stare attenta perché lei potrebbe essere la prossima vittima. Zoe ha fatto un grave errore di valutazione. Thomas, infatti, confida a Shauna di non avere mai smesso di amare Hope. Liam intima per l'ennesima volta a Thomas di stare lontano da Hope. Forrester, però, lo accusa di amare ancora Steffy. Quest'ultima, intanto, sembra avere un interesse per il fornitore di stoffe Collin.

Puntata di martedì 23 marzo

Thomas continua a fingere di essere innamorato di Zoe. La sua follia, però, non tarda a manifestarsi. Infatti, all'improvviso si scaglia contro Liam con gli occhi iniettati di sangue. Minaccia di fargli del male. Poi corre da Hope per minimizzare l'accaduto. Inoltre, riesce a convincerla che Liam sia in realtà innamorato di Steffy, altrimenti l'avrebbe già sposata.

Puntata di mercoledì 24 marzo

Liam è scosso dopo le minacce di morte ricevute da Thomas. Per poter proteggere Hope, le chiede di sposarlo. La condizione per andare all'altare, però, è che lei tagli ogni rapporto con Thomas. Inoltre, la donna dovrà rinunciare alla custodia di Douglas. Hope è sempre più confusa e continua a credere alle menzogne che le racconta Thomas.

Puntata di giovedì 25 marzo

Ridge è convinto che Steffy nutra ancora dei sentimenti per Liam, così tenta di favorire un ricongiungimento. Inoltre, l'uomo è convinto che l'amore che Thomas prova per Zoe sia sincero. Ritiene che il figlio non pensi più a Hope, ma si sbaglia e Steffy prova a farglielo capire, invitandolo a non cadere nella messinscena orchestrata da Thomas.

Puntata di venerdì 26 marzo

Hope rimane impietrita davanti alla proposta di Liam. Non intende rinunciare a Douglas. La tensione tra Hope e Liam è palpabile e le cose peggiorano quando arriva Thomas. Liam, messo davanti alla decisione della sua compagna di non rinunciare alla custodia di Douglas, decide di andarsene. In preda alla rabbia, lascia da soli Hope e Thomas.

Puntata di sabato 27 marzo

Liam, dopo aver chiesto a Hope di sposarlo e avere ricevuto un rifiuto, passa la notte a casa di Steffy. Brooke è molto preoccupata per i recenti sviluppi nella relazione della figlia con Liam. Così, corre da Hope e le consiglia di andare subito da Liam per rassicurarlo che trascorrerà il resto della sua vita al suo fianco.