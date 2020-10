Le anticipazioni della soap Beautiful, relative agli episodi in onda da domenica 18 ottobre a sabato 24 ottobre, svelano che Thomas perderà completamente la lucidità. Le cose peggioreranno quando Hope gli comunicherà di aver deciso di chiedere l'annullamento del loro matrimonio. Perso ormai ogni contatto con la realtà, Thomas si scaglierà contro il piccolo Douglas. L'appuntamento è alle ore 13:40 su Canale5.

Puntata di domenica 18 ottobre

Bill, Wyatt e Liam sono d'accordo con i Forrester. Non hanno alcuna intenzione di perdonare Flo per essere stata complice nell'inganno orchestrato ai danni di Hope. Justin, intanto, ha ricevuto un incarico ben preciso. Dovrà occuparsi delle pratiche per l'annullamento del matrimonio di Hope e Thomas. Hope è impaziente di cancellare questo errore.

Puntata di lunedì 19 ottobre

Shauna non intende arrendersi. Tenta in tutti i modi di difendere sua figlia, ritraendola come una povera vittima delle macchinazioni di Reese. Hope e Liam, intanto, ricevono la visita di Justin. L'avvocato fa sapere loro che sta preparando tutti i documenti necessari per richiedere l'annullamento del matrimonio di Hope e Thomas.

Puntata di martedì 20 ottobre

Beth è finalmente tornata tra le braccia della sua mamma. La bambina, infatti, ormai vive con Hope e Liam. Hope non vede l'ora di lasciarsi alle spalle il terribile incubo che l'ha vista suo malgrado protagonista. Così, telefona a Thomas e gli urla che tra loro è finita, presto il matrimonio verrà annullato e resterà solo un brutto ricordo.

Puntata di mercoledì 21 ottobre

Ridge è molto preoccupato per Thomas. Vorrebbe stargli vicino perché immagina che non sia facile per lui affrontare quanto sta accadendo. Tuttavia, ogni tentativo di contattarlo risulta vano. Il figlio non risponde al telefono. In realtà, la situazione sta precipitando. Thomas, infatti, sta sprofondando nella follia. Ci saranno conseguenze anche per Hope.

Puntata di giovedì 22 ottobre

Coloro che amano Thomas continuano a cercarlo. Nessuno riesce a scoprire il suo nascondiglio. Il piccolo Douglas deve fare i conti con questo ennesimo scossone. Suo padre, infatti, non si trova e lui deve andare a vivere dai nonni. Ridge è sempre più preoccupato. La situazione di suo figlio non lo fa stare tranquillo e crea anche dissapori tra lui e Brooke.

Puntata di venerdì 23 ottobre

Thomas riesce a mettersi in contatto con Douglas. Con uno stratagemma fa portare il bambino a casa di Vinny. Poi, si scaglia contro di lui. Lo aggredisce e gli rivolge accuse senza senso. È convinto che il bambino sia il responsabile della sua infelicità.

Puntata di sabato 24 ottobre

Hope non si lascia impietosire dalle suppliche di Thomas. Al contrario, è sempre più decisa ad andare fino in fondo nella richiesta di annullamento del matrimonio. Brooke apprende la scelta fatta dalla figlia. Da una parte la cosa la rasserena, dall'altra teme che Thomas possa non accettare questa decisione e perdere la lucidità. Non si sbaglia.