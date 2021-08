Beautiful anticipazioni 15 – 21 agosto: Brooke non perdona Ridge, Shauna ha tramato in segreto La soap opera di Canale 5 non si ferma neppure a Ferragnosto e continua la sua programmazione quotidiana alle 13 40. Troviamo Ridge che si è scoperto divorziato da Brooke e sposato con Shauna. Si tratta di un piano ordito da quest’ultima con Quinn: Shauna, però, comincia a provare i primi segni di pentimento.

A cura di Valeria Morini

Le anticipazioni della soap Beautiful, relative agli episodi in onda da domenica 15 agosto a sabato 21 agosto, mostrano di nuovo Ridge alle prese con il matrimonio "a sua insaputa" con Shauna. Mediaset ha scelto di non mandare in pausa estiva la soap opera americana, che resta in onda regolarmente alle ore 13.40 su Canale5.

Puntata di domenica 15 agosto

Ridge si è ritrovato sposato con Shauna e divorziato da Brooke, ma non ricorda né di aver interrotto le nozze con la Logan comunicandolo al suo legale Carter Walton, né di aver celebrato le nozze a Las Vegas. A causa di questo vuoto di memoria, però, comincia a credere che il matrimonio sia legale, celebrato sotto l'effetto dell'alcool.

Puntata di lunedì 16 agosto

In realtà, tutto è nato da un piano di ordito da Shauna e Quinn. Ora, però, la prima si sente in colpa per quello che ha fatto. La sua complice la invita tuttavia a godersi il suo matrimonio.

Puntata di martedì 17 agosto

Brooke non sa che Ridge è stato incastrato: la donna è infuriata e spiega a Donna che non potrà mai perdonare Ridge per aver messo fine al loro legame e aver sposato Shauna. Ricordiamo che quest'ultima, nel cast dal 2019, è interpretata da una veterana del cinema americano come Denise Richards (Starship Troopers, 007 Il mondo non basta).

Puntata di mercoledì 18 agosto

Brooke si sfoga anche con Eric, che però la sprona a lottare a non rinunciare a lui. Ridge rivela la notizia choc delle nozze con Shauna anche alla figlia Steffy, che resta comprensibilmente sconvolta.

Puntata di giovedì 19 agosto

Se Eric non riesce a credere a quanto fatto da Ridge, ne resta sconvolto anche Thomas, che apprende delle nozze da sua sorella Steffy. Il giovane, però, è fermamente convinto che Shauna abbia teso una trappola a Ridge. Così è stato, dal momento che l'uomo non era lucido quando ha pronunciato il sì.

Puntata di venerdì 20 agosto

Come spiegato a Eric, Ridge è deciso a riconquistare Brooke. Per questo va dalla donna e la supplica di perdonarlo e tornare con lui. Brooke ha capito che dietro l'accaduto c'è Quinn, che nel frattempo continua a esortare Shauna a non sentirsi in colpa.

Puntata di sabato 21 agosto

Brooke continua a sentirsi delusa e addolorata da Ridge. Intanto, Steffy soffre per i postumi dell'incidente stradale: il fratello la invita a sentire il dottor John Finnegan.