Le anticipazioni della soap americana Beautiful relative agli episodi in onda da lunedì 14 giugno a sabato 19 giugno. La trama della soap di Canale5 svela importanti colpi di scena. Sally sa perfettamente di non essere in fin di vita. Tuttavia, è intenzionata a continuare con il suo teatrino. Intanto, Quinn fa in modo che Brooke venga coinvolta in uno scandalo. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

Puntata di lunedì 14 giugno

Sally ha ormai scoperto di non essere affatto in fin di vita. Tuttavia, non se la sente di rinunciare a tutte le attenzioni che ha guadagnato. Così, chiede alla dottoressa Escobar di continuare a reggerle il gioco. Sally, tuttavia, non aveva previsto che Flo avrebbe rovinato i suoi piani. Un'inaspettata visita della donna, infatti, rischia di far crollare la sua messinscena.

Puntata di martedì 15 giugno

Una volta messi da parte i dissapori causati da Thomas, Brooke e Ridge possono finalmente dare un'altra possibilità al loro amore. Donna è al settimo cielo per questo ritorno di fiamma. Per questo, decide di organizzare una festa per celebrare la coppia. Un colpo di scena, però, è in agguato. Verrà a galla un retroscena sconvolgente.

Puntata di mercoledì 16 giugno

Donna è scioccata. Ha scoperto che Brooke ha baciato Bill. La foto del loro bacio è stata caricata da Quinn in una cornice digitale e così è comparsa all'improvviso. Donna e Brooke capiscono subito che dietro quel gesto c'è la compagna di Eric. Intanto, Quinn ha altro per la testa. Sta tentando, infatti, di convincere Shauna a restare nei paraggi.

Puntata di giovedì 17 giugno

Quinn tenta in tutti i modi di far sapere a Ridge che Brooke ha baciato Bill. È certa, infatti, che appena l'uomo saprà la verità correrà di corsa tra le braccia di Shauna. Brooke, intanto, spera di salvare la situazione e chiede a Quinn di avere un confronto. Intanto, la festa sta per cominciare e rischia di scoppiare uno scandalo.

Puntata di venerdì 18 giugno

Alta tensione tra Brooke e Quinn. Quest'ultima non vede l'ora di fare scoppiare uno scandalo alla presenza di tutti gli invitati alla festa. Vuole che tutti vedano il bacio tra Brooke Logan e Bill Spencer. Brooke, al contrario, è pronta a tutto per impedire che questo accada. Così, scoppia un feroce scontro tra le due donne.

Puntata di sabato 19 giugno

Ridge e Brooke sono pronti a festeggiare la loro riconciliazione. Quinn, allora, porta a termine il suo piano. Inserisce nella cornice digitale le immagini del video girato da Shauna e che ritrae il bacio tra Bill e Brooke. Intanto, Shauna sta per lasciare Los Angeles. Presto, però, potrebbe avere un valido motivo per tornare.