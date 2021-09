Beautiful, anticipazioni 13 – 18 settembre: la solitudine di Brooke, abbandonata da Ridge e da Bill Le trame e le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda da lunedì 13 settembre a sabato 18 settembre 2021. Nei nuovi episodi della soap di Canale5, Brooke Logan resterà sola. Ridge deciderà di sposare di nuovo Shauna, mentre Bill correrà da Katie. L’appuntamento con la soap è alle ore 13:40.

Le anticipazioni della soap Beautiful relative agli episodi in onda da lunedì 13 settembre a sabato 18 settembre. Nella trama della soap di Canale5, Quinn trama nell'ombra per distruggere del tutto il rapporto tra Ridge e Brooke. Forrester decide di sposare di nuovo Shauna e Logan lo implora di non farlo. Bill comprende che la donna della sua vita è Katie. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

Puntata di lunedì 13 settembre

Eric incoraggia Brooke a fare tutto ciò che è in suo potere per tornare insieme a Ridge. Quinn e Shauna condividono un momento di confidenza e tornano con la mente alle situazioni precarie in cui versavano e alle umili origini da cui provengono. Sono orgogliose di essere riuscite a superare tutte quelle difficoltà.

Puntata di martedì 14 settembre

Shauna non riesce a fare a meno di sentirsi in colpa per come ha raggirato Ridge per costringerlo a sposarla. Katie confida a Ridge di provare ancora del risentimento nei confronti di Bill e Brooke, tuttavia è certa che Brooke sia innamorata solo di Forrester. Brooke, infatti, si reca da Ridge e tenta di convincerlo a darle un'altra possibilità. Tuttavia arriva Bill e Ridge, infastidito dall'uomo, chiude con Brooke.

Puntata di mercoledì 15 settembre

Bill è stato convinto da Quinn a raggiungere Brooke. Quando si rende conto di essere stato manipolato, Bill intima alla donna di smetterla di coinvolgerlo nei suoi loschi piani. Katie dice a Eric che dovrebbe iniziare a prendere le distanze da Quinn e gli ricorda che bella coppia fossero lui e Donna. Quinn, intanto, trama per distruggere definitivamente il rapporto tra Ridge e Brooke.

Puntata di giovedì 16 settembre

Ridge confida a Eric che stava tentando di avere un chiarimento con Brooke, quando Bill è intervenuto. Brooke, invece, parla dell'accaduto con Katie e Donna. Quest'ultima spera che le sue sorelle possano finalmente seppellire l'ascia di guerra.

Puntata di venerdì 17 settembre

Bill prova a fare chiarezza nei suoi sentimenti. Sente di provare qualcosa sia per Brooke che per Katie. Quinn parla con Shauna e Ridge e dice loro che sarebbe stupendo se decidessero di celebrare un altro matrimonio davanti alla famiglia. È certa che se Brooke assistesse alla cerimonia, la smetterebbe di sperare in un ritorno di fiamma con Ridge.

Puntata di sabato 18 settembre

Ridge, inaspettatamente, decide di sposare di nuovo Shauna. Brooke lo implora di non farlo. Bill, intanto, ha fatto la sua scelta. Sente che per Brooke c'è solo un'attrazione. La donna della sua vita è Katie e tenta di riconquistarla.