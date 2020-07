Torna in tv l'evento musicale più atteso dell'estate, si tratta di "Battiti Live", lo show di Italia1 dove gli artisti più famosi del panorama musicale italiano si esibiscono per vivere delle serate all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Anche quest'anno, per la quarta edizione consecutiva, lo show torna in televisione, con alcune modifiche rispetto al solito, dovute all'emergenza sanitaria, ma sempre contraddistinto dal desiderio di intrattenere il pubblico con tanta buona musica, in collaborazione con le principali emittenti radio del nostro Paese. Nuovamente alla conduzione della trasmissione troviamo Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Le novità di Battiti Live

La coppia formata dalla showgirl calabrese e dal noto speaker radiofonico si è rivelata vincente, portando ascolti soddisfacenti nei tre anni in cui sono stati alla conduzione e anche in questa occasione Battiti Live potrebbe rivelarsi come la boccata d'aria fresca e tipicamente estiva, necessaria dopo mesi di forte tensione e paura. Non sarà più itinerante, quindi non attraverserà diverse piazze italiane, ma stavolta si svolgerà solo nella bellissima piazza di Otranto, che farà da sfondo alle sei puntate che costituiscono il format. In realtà non è stata del tutto abbandonata l'idea di portare la musica in più città, infatti, alcuni artisti del cast si esibiranno collegandosi con altre località da cui andranno in onda le loro performance. È Alan Palmieri a spiegare a RadioNorba come si svolgerà questa nuova edizione:

Non vediamo l’ora di cominciare. Sono stati mesi molto duri, la musica e la radio hanno fatto la loro parte anche in piena emergenza. Abbiamo fortemente voluto continuare a far battere il cuore della musica anche questa estate, sfidando le mille difficoltà. Porteremo il nostro show a casa di milioni di persone attraverso la tv, la radio, il web e i social, lo porteremo nelle piazze, sulle spiagge, anche in location suggestive e magiche del nostro territorio, sarà insomma uno spettacolo diffuso, liquido. Saremo dappertutto per garantire la massima partecipazione, faremo arrivare a tutti la potenza della musica, che da sempre rappresenta una speranza. Io ed Elisabetta siamo carichi, sarà un’edizione diversa, ma ugualmente carica di emozioni.

L'entusiasmo di tornare sul palco

Come al solito il cast è piuttosto ricco di artisti che si esibiranno nelle canzoni che sono già diventate dei tormentoni di questa particolare estate italiana. Da Alessandra Amoroso ad Elodie, da Elettra Lamborghini a Rocco Hunt, da J-Ax a Fedez ai The Colors, tantissimi altri saranno i cantanti che prenderanno parte a questo evento che, in effetti, rappresenta l'unico momento interamente dedicato alla musica in questa stagione televisiva. A commentare questo ritorno anche la conduttrice, Elisabetta Gregoraci, entusiasta di poter calcare nuovamente il palcoscenico di Battiti Live: