Barbara Palombelli si prepara a tornare al timone di Forum. In un'intervista rilasciata a TelePiù, la conduttrice ha svelato la data in cui il programma che ormai conduce dal 2013 tornerà in onda: le nuove puntate di Forum terranno compagnia agli spettatori a partire dal 14 settembre. È fiduciosa che anche la prossima edizione verrà seguita con affetto. Sostiene che in tanti, durante il periodo del lockdown, abbiano cominciato a guardare la trasmissione e siano desiderosi di assistere alle nuove puntate.

Gli italiani hanno scoperto Forum durante il lockdown

Barbara Palombelli ha fatto sapere che a settembre tornerà alla conduzione di Forum. Il prossimo mese, invece, girerà lo spot: "Il 24 agosto girerò il promo e dal 14 settembre si torna in diretta”. La conduttrice è convinta che molti italiani che non avevano mai visto Forum perché in ufficio durante l'orario di messa in onda, abbiano scoperto il programma mentre erano in smart working: “In quarantena molti italiani a casa in telelavoro hanno scoperto Forum. Prima non lo vedevano perché erano in ufficio. Abbiamo un pubblico nuovo e anche le repliche stanno andando benissimo".

Concilia vita privata e lavoro grazie allo yoga

Barbara Palombelli è in un momento decisamente intenso della sua carriera, tra la conduzione di Forum, Lo sportello di Forum e Stasera Italia. La conduttrice, però, ha un segreto per riuscire a conciliare i numerosi impegni lavorativi e le classiche incombenze della vita privata, senza cedere allo stress. Barbara Palombelli pratica lo yoga: “La mia arma segreta è lo yoga. Lo pratico due volte alla settimana, mi aiuta a mantenere la concentrazione”. Mentre l'inizio della nuova stagione televisiva si avvicina, Barbara Palombelli è desiderosa di replicare il record di ore in video della passata stagione: “Facciamo le corna, ma direi che se reggo sì”.