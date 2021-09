Barbara D’Urso sta per tornare, l’indiscrezione: “Un programma in prima serata” Barbara D’Urso è pronta a tornare. Una nuova stagione televisiva l’attende, forse la più complessa da quando è in televisione. Dopo le critiche, dopo le polemiche, la nuova edizione di Pomeriggio 5 parte da lunedì 6 settembre. Stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe esserci una novità in prima serata.

Dopo un'estate rigenerante, tutta mostrata sui social tra le splendide e poco battute coste abruzzesi – tra Fossacesia e Pescara – Barbara D'Urso è pronta a tornare. Una nuova stagione televisiva l'attende, forse la più complessa da quando è in televisione. Dopo le critiche, dopo le polemiche, la nuova edizione di Pomeriggio 5 parte da lunedì 6 settembre. E le prime serate? E la domenica? Come è noto già da tempo, Domenica Live e Live – Non è la D'Urso non torneranno in tv. Ma un'indiscrezione raccolta da TvMia rilancia la possibilità di un nuovo progetto in prima serata.

Un programma in prima serata: la novità

La novità è che – stando a quanto riportato da TvMia – ci sarebbe un nuovo programma di intrattenimento in prima serata per Barbara D'Urso. Secondo quanto riportato, il format sarebbe distante dalla formula sinora portata avanti dalla conduttrice. Qualcosa di diverso, almeno rispetto a quanto ci ha fatto vedere nell'ultimo decennio.

Le anticipazioni su Pomeriggio Cinque

Per adesso, la certezza è la nuova edizione di Pomeriggio Cinque, su cui si sanno già notizie ufficiali. Dal promo, abbiamo visto una Barbara D'Urso meno ‘festosa' ed esasperata. Toni più morbidi in linea con quello che sarebbe il nuovo manifesto del format. Come dichiarato dalla stessa D'Urso, "punteremo sulla cronaca di tutti i tempi, daremo spazio anche alla storia e alla vita di tutti i giorni delle persone comuni, parleremo dell'Italia positiva che ha valore". Il talk avrà una durata di 50 minuti. Un format, quindi, molto più agile rispetto al passato. Barbara D'Urso ha promesso: “Continuerò a portare avanti le battaglie per cui combatto da anni, come la lotta all’omofobia o alla violenza sulle donne”. Ora i fari sono tutti puntati su di lei: sarà davvero una nuova pagina per Barbara D'Urso? O siamo al canto del cigno?