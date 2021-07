Non è proprio piaciuto il tweet con il quale Barbara D'Urso ha pensato di omaggiare Raffaella Carrà a poche ore dalla morte, tant'è che la shit storm è stata immediata. "Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa" ha scritto la conduttrice Mediaset e sotto, tra i commenti più clementi: "A volte il silenzio è d'oro". La scomparsa improvvisa della conduttrice 78enne aveva già provocato reazioni scomposte durante il pomeriggio, proprio perché la notizia è stata del tutto inaspettata, per cui questo messaggio arrivato in serata sui social ha creato uno sconcerto incontrollabile.

Su Instagram è andata meglio. Barbara D'Urso ha preferito una comunicazione diversa sul suo IG e ha citato il comunicato diramato da Sergio Iapino con il quale il compagno di una vita della Carrà ha annunciato la sua morte e ha spiegato perché aveva voluto tenere segreta la malattia fino ai suoi ultimi giorni.

È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Raffaella è una di quelle persone che si fatica a pensare che possano andare via. Era malata da qualche tempo ma non lo aveva reso noto. È stato l’ultimo grande gesto d’amore verso il suo pubblico, che ha amato come se fosse una parte di sé. Come ha detto il suo adorato e tanto amato Iapino, non voleva che il triste ricordo della malattia offuscasse quello sfavillante del successo. Era un ciclone di energia, che mi travolgeva tutte le volte che capitava ci incontrassimo. Quell’energia continuerà però a vivere con forza in ogni sua canzone, in ogni sua inconfondibile risata, perché Raffaella non è andata via. Raffaella c’è e ci sarà sempre ogni volta che l’aria si riempirà della sua voce. Mancherà, mancherà a tutti e sarà un po’ meno bello “far l’amore da Trieste in giù”, ma come dico sempre io.