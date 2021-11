“Barbara D’Urso e Mediaset lontani, il rinnovo del contratto non è scontato” Quale sarà il futuro televisivo di Barbara D’Urso? È questa la domanda a cui Dagospia ha provato a dare una risposta, avvalendosi di quanto appreso da alcune fonti. Secondo quanto riportato, il contratto della conduttrice scadrebbe a dicembre 2022 e al momento “il rinnovo non sarebbe affatto scontato”.

A cura di Daniela Seclì

Il percorso di Barbara D'Urso a Mediaset sta per giungere al capolinea? È questa l'ipotesi che avanza Dagospia. È un dato di fatto che la conduttrice è passata dal condurre tre programmi (Live – Non è la D'Urso, Domenica Live e Pomeriggio Cinque), a condurne uno solo e con una durata ridotta. Un'esigenza di rinnovamento quella di Pier Silvio Berlusconi, che ha spinto Mediaset a limitare i contenitori trash per dare spazio a programmi come Amici, Verissimo (che ha raddoppiato l'appuntamento settimanale) e Scherzi a parte.

Verissimo, Amici, Scherzi a parte: così Mediaset ha ridisegnato la domenica

I programmi su cui Mediaset ha deciso di puntare per intrattenere gli spettatori di Canale5 nella giornata di domenica, hanno dimostrato di riuscire a sostituire degnamente le trasmissioni condotte da Barbara D'Urso, riportando talvolta anche risultati migliori in termini di ascolto. I seguitissimi Amici e Verissimo hanno riaperto la competizione con la Domenica In di Mara Venier, riuscendo anche a batterla. Il programma Scherzi a parte, ormai conclusosi, non ha fatto rimpiangere la chiusura di Live – Non è la D'Urso.

Quale sarà il futuro televisivo di Barbara D'Urso?

Dagospia, avvalendosi di quanto avrebbe appreso da alcune fonti, ha provato a capire quale sarà il futuro televisivo di Barbara D'Urso. Il giornalista Giuseppe Candela, dopo avere passato in rassegna le indiscrezioni al momento prive di conferma, che vedevano la conduttrice al timone de La Talpa o di un nuovo programma su Tv8, ha svelato:

"Stando alle nostre fonti non sarebbe previsto per lei alcun prime time su Canale 5, discorso diverso in caso di addio a Pomeriggio 5 magari con la solita operazione rimozione-promozione. Stando alle nostre fonti la scadenza del contratto di Barbara D'Urso sarebbe prevista per dicembre 2022, il vento è cambiato e, questa la notizia, il rinnovo al momento non sarebbe affatto scontato".

Insomma, si ipotizza che il rapporto tra Barbara D'Urso e Mediaset possa interrompersi. Occorrerà attendere i prossimi mesi per scoprire quali avventure professionali compariranno all'orizzonte dell'infaticabile conduttrice.