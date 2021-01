Barbara De Rossi è stata la protagonista della puntata odierna di Verissimo, ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin. Come di conseuto, grandi emozioni e interessanti resoconti a metà tra vita privata e carriera, luminosa, stellare quella che ha avuto Barbara De Rossi. Una carriera iniziata grazie a Marcello Mastroianni: "Si presentò con una telefonata a casa, convinse mio padre a farmi fare l'attrice". E l'amore oggi: "Simone mi ha reso la donna felice che sono oggi, senza di lui non avrei più creduto all'amore".

Le parole di Barbara De Rossi

Sugli esordi, Barbara De Rossi racconta la fondamentale importanza che ha avuto per la sua carriera Marcello Mastroianni, per il suo esordio nel film "Così come sei" di Alberto Lattuada:

Mio papà era un po' all'antica, non voleva facessi l'attrice, quando chiamò a casa Marcello Mastroianni cambiò idea, e mi accompagnò sul set. Lo ha fatto fino a quando ho avuto 21 anni. Era severo sul set, anche nelle scene di nudo, come ne La Cicala, dovevano distrarlo. Fu così quando girai la scena nella cascatella a Saturnia. Scene che dopo fecero scandalo. In quegli anni due ragazze che uscivano dall'acqua nude era uno scandalo.

Il rapporto con Simone Fratini

La vita di Barbara De Rossi è stata impreziosita dalla presenza di una madre che ha dato tanto per la sua crescita: "Mi ha dato tantissimo, ma non mi ha mai raccontato la parte brutta della vita". E sul suo compagno Simone Fratini ha rivelato:

Da sei anni viviamo insieme. Simone è un uomo solido e sensibile, che ha una parte femminile sviluppatissima, è riuscito a farmi ricredere nell'amore. Mi risposerei? Vediamo…

Un pensiero anche a sua figlia Martina: "Vorrei diventare nonna, ma con Martina la vedo dura. Alla fine sono due le cose che mi interessano, gli affetti, che sono l'unica vera cosa che abbiamo. Spero di poter continuare a vivere la mia storia con Simone e vedere mia figlia più serena. Per i giovani questo è un periodo molto tribolato".