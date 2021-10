Ballerini italiani morti in Arabia Saudita, Giuliano Peparini e Steve La Chance a lutto Lutto nel mondo della danza italiana per l’incidente in Arabia Saudita, che ha provocato la morte dei tre ballerini Giampiero Giarri, Antonio Caggianelli e Nicolas Esposto. A piangerne la scomparsa sui social anche l’ex direttore artistico di Amici Giuliano Peparini e il professore del programma Steve LaChance, che avevano lavorato con i tre ragazzi scomparsi.

A cura di Andrea Parrella

Mondo della danza a lutto per l'incidente in Arabia Saudita che ha causa la morte di quattro persone, tra cui tre ballerini italiani, nel corso di un'escursione nel deserto. A dare riverbero alla tragica notizia è evidentemente il coinvolgimento emotivo di personaggi noti del mondo dello spettacolo, a cui le vittime erano legate e con cui hanno lavorato, che in queste ore stanno manifestando il proprio dolore via social. Tra questi Giuliano Peparini e Steve La Chance, due nomi molto noti del mondo della danza in Italia, che hanno ricordato i tre ragazzi.

Morte di Gianmpiero Giarri, la reazione di Giuliano Peparini

Giuliano Peparini aveva lavorato con uno dei tre ragazzi scomparsi, Giampiero Giarri, che aveva fatto parte del corpo di ballo dello spettacolo Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo, con le coreografie curate proprio da Giuliano e Veronica Peparini. Il post del noto coreografo e direttore artistico di spettacoli teatrali e concerti, nonché per diversi anni del programma televisivo Amici, ha attirato l'attenzione di molti che forse non erano ancora a conoscenza della notizia. Sono state le reazioni alla pubblicazione stessa a legare la pubblicazione alla morte di Giampiero Giarri, la cui carriera conta anche alcuni ruoli in televisione, in programmi come il Grande Fratello e Uno Mattina.

Il ricordo di Steve LaChance

A Uno Mattina Giarri aveva lavorato con Steve La Chance, altro nome noto agli appassionati di Amici, che in realtà aveva collaborato anche con gli altri due ballerini coinvolti nell'incidente, Antonio Caggianelli e Nicolas Esposto. Il coreografo li ha a sua volta attraverso un post listato a lutto.

L'incidente a Riyad, cosa è successo

I tre ballerini morti nell'incidente si trovavano in Arabia Saudita per lavoro, era infatti prevista l'inaugurazione di un nuovo teatro nella capitale Riyad. L'incidente si è verificato nella giornata di venerdì, quando i tre avevano preso parte a un'escursione nel deserto. Secondo dinamiche ricostruite solo parzialmente, il mezzo a bordo del quale si trovavano i tre sarebbe finito sul fondo di una scarpata. A perdere la vita anche l'autista. Le famiglie degli italiani deceduti sono state informate dalla Farnesina.