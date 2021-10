Ballando con le stelle, Pippo Baudo ballerino per una notte scherza: “Vi ho lanciati tutti io!” Il conduttore storico volto tv è stato anticipato da un’ampia presentazione da parte di Milly Carlucci che lo ha voluto in studio per il suo esordio di stagione. Pippo Baudo non si è esibito a passo di danza, ma ha assistito da spettatore ad una coreografia a lui dedicata portata in scena dai ballerini di Ballando, sulle note di Il suo nome è Donna Rosa. Non è mancata l’ironia: “Milly, conduci questo programma da 16 anni e hai firmato il contratto per altri 30, io ci sarò!”, scherza il conduttore. “Magari”, risponde lei.

A cura di Giulia Turco

Pippo Baudo è ballerino per una notte nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2021. Il conduttore storico volto tv Rai è stato anticipato da un'ampia presentazione da parte di Milly Carlucci che lo ha voluto in studio per il suo esordio di stagione. Una serie di video sulla carriera di Pippo Baudo lo hanno preceduto poi finalmente è entrato in studio. La padrona di casa ha ricordato che lo scorso settembre Pippo Baudo è stato riconosciuto Cavaliere della Repubblica Sergio Mattarella: "Un riconoscimento al suo lavoro e alla sua professionalità".

Pippo Baudo: "Non è un addio ma un arrivederci"

Il conduttore non si è esibito a passo di danza, ma ha assistito da spettatore ad una coreografia a lui dedicata portata in scena dai ballerini di Ballando, sulle note di Il suo nome è Donna Rosa. Un'ospitata dunque eccezionale che il pubblico di Ballando ha accolto di buon grado. Non è mancata l'ironia: "Milly, conduci questo programma da 16 anni e hai firmato il contratto per altri 30, io ci sarò!", scherza il conduttore. "Magari", risponde lei. "Vi ho lanciati tutti io!", aggiunge Baudo. Il conduttore fa il pieno dei voti e conquista 50 punti per il tesoretto. Prima di uscire di scena ha promesso: "Non è un addio ma un arrivederci!".

I ballerini per una notte di Ballando 2021

In occasione della conferenza stampa di presentazione, Milly Carlucci aveva risposto alle domande dei giornalisti in cerca di conferme. "È vero che avevo inviato Barbara D’Urso. La inviterei di nuovo, perché no? Chiaramente queste sono anche questioni di esclusive e possibilità di un personaggio di sganciarsi, tramite clausole del proprio contratto, e venire in una rete che non è la propria. Siamo apertissimi a Barbara, Gerry Scotti, Maria De Filippi. Sarebbe un piacere immenso ospitare tutti i grandi volti, ma non so se sia possibile”, ha spiegato la padrona di casa. Oltre ai grandi nomi citati, Milly ha ammesso di avere chiesto ad Alessia Marcuzzi di far parte dello show. Un invito che non si è concretizzato: “È vera anche questa cosa. Avevo chiesto ad Alessia Marcuzzi di fare parte del cast ma non è stato possibile per impegni già presi prima”.