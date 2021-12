Ballando con le Stelle, Iannone invita a cena Selvaggia Lucarelli: “Non si è mai lamentata nessuna” Quando Selvaggia Lucarelli critica la sua esibizione, Andrea Iannone raffredda i toni e gioca con il suo sex appeal per provocare la giudice: “Le voglio bene, le dò anche un bacio”.

A cura di Giulia Turco

Andrea Iannone fa scintille a Ballando con le Stelle. Smentito il presunto flirt con la sua partner di ballo Lucrezia Lando, con la quale assicura "c'è solo un sincero rapporto di stima e affetto", il pilota di MotoGp gioca con il suo sex appeal per lanciare provocazioni piccate a Selvaggia Lucarelli, che non sembra affatto infastidita dalle sue attenzioni.

La proposta a Selvaggia Lucarelli

Iannone si è esibito in una travolgente rumba che inizia al fianco della sua moto in pista a Ballando. Casco in testa, il concorrente si lascia travolgere dalla sua partner Lucrezia Lando dando vita ad un ballo che viene elogiato da parte di Carolyn Smith. Il suo giudizio tecnico è ottimo, d'altronde siamo alla prima semifinale di questa edizione e anche i concorrenti più lontani dalla danza stanno iniziando a prendere dimestichezza con i passi. Non è della stessa opinione Selvaggia Lucarelli per la quale l'esibizione è buona, ma nulla di strabiliante. Selvaggia e Carolyn iniziano a punzecchiarsi, fino a quando interviene Iannone che scherzando cerca di abbassare i toni. "Ma diamole il suo momento a Selvaggia, se lo merita. Le danno sempre contro tutti, con me può farlo, non me la prendo", dice preso dall'euforia del momento. "Anzi le dò anche un bacio, le voglio bene. La invito a cena". Lucarelli sembra gradire. "Se vuoi uscire una sera a cena con me ti regalo una gioia, non si è mai lamentata nessuna".

Il feeling tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando

Il feeling tra la ballerina e il motociclista è ormai consolidato. Nonostante le voci su un loro presunto flirt tuttavia, non sembra essere ancora scattato nessun bacio tra loro: "Se mai ci sarà un bacio è perché ce lo sentiamo, ma finora non è capitato", spiega Iannone in una clip. A chi pensa che la coppia faccia di tutto per attirare l'attenzione dei giornali sulla coppia, replica: "Io non sono un titolo di giornale, sono un essere umano con delle emozioni". E aggiunge: "Tutto quello che abbiamo condiviso finora è un sincero rapporto di stima e affetto, ci vogliamo bene davvero non facciamo finta".