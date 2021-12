Ballando con le stelle, Alberto Angela sarà ospite nella finale di sabato 18 dicembre Ospiti speciali per la puntata di sabato 18 dicembre di Ballando con le stelle: si tratta di Alberto Angela e Red Canzian. Il divulgatore tv e il cantante saranno tra i protagonisti della finalissima in cui verrà decretato il vincitore dello show di Rai1.

L'edizione di Ballando con le Stelle 2021 sta per volgere al termine, la puntata di sabato 18 dicembre, infatti, è l'ultima dello show danzante di Rai Uno con Milly Carlucci e quella in cui si scoprirà chi è la coppia a conquistare la coppa della vittoria. In vista del gran finale, quindi, la conduttrice ha voluto in studio alcuni protagonisti d'eccezione si tratta di Alberto Angela e di Red Canzian che, quindi, saranno ospiti e concluderanno una stagione che ha riscontrato non pochi successi in fatto di ascolti e di riscontri da parte del pubblico. L'appuntamento è come sempre alle 20:35 di sabato sera, dopo

Alberto Angela protagonista a Ballando

Quella con Alberto Angela è una vera e propria staffetta, dal momento che il noto divulgatore televisivo, sarà protagonista dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, che precede lo speciale appuntamento natalizio con Stanotte a Napoli, un viaggio nella città partenopea, attraverso misteri, luoghi nascosti, ma anche una passeggiata tra le strade e i posti più noti della città: da Piazza del Plebiscito alla Certosa di San Martino, dal San Carlo a San Gregorio Armeno. Uno dei volti più noti della tv che, quindi, introdurrà con la sua presenza il nuovo speciale che lo vede protagonista in una serata particolare come quella di Natale.

Red Canzian ospite a Ballando con le stelle

Un altro ospite della serata di sabato 18 dicembre, in cui verrà decretato il vincitore dello show di Rai1 tra le coppie rimaste in gara, è un volto noto della musica italiana, ovvero Red Canzian. Il cantautore, membro dell'iconica band dei Pooh, arriverà in puntata per parlare al pubblico del suo musical "Casanova opera pop" e, infatti, ad accompagnarlo ci saranno anche i ballerini dello spettacolo. La prima dello show sarà al Teatro Malibran, il 21 gennaio 2022 e andrà avanti fino al 13 marzo attraversando varie città italiane, da Bergamo a Torino.