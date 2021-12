Back To School in prima serata su Italia 1, la data di inizio ora è ufficiale Il nuovo programma di Nicola Savino ha una data ufficiale. La prima puntata di Back To School va in onda da martedì 4 gennaio 2022 su Italia 1. Nel frattempo, in streaming le prime clip dei protagonisti.

A cura di Giulia Turco

Back To School è finalmente pronto a partire. Il nuovo programma condotto da Nicola Savino va in onda in prima serata su Italia 1 a partire da martedì 4 gennaio 2022. In definitiva nessuna bocciatura da parte di Mediaset, come si era vociferato gli scorsi mesi, ma comunque una lunga attesa per il programma che sarebbe dovuto partire con la nuova stagione televisiva. Nel frattempo, per alleviare l'attesa, su Mediaset Infinity sono state caricate in esclusiva le prime clip che mostrano i primi incontri tra gli studenti e un gruppo di insegnanti di eccezione.

In cosa consiste Back To School

Lo scopo del programma condotto da Nicola Savino sarà quello di far ripetere l'esame di quinta elementare a 25 personaggi della tv, della musica e dello sport. I big verranno messi alla prova dietro ai banchi di una vera e propria classe, come rivelano le prime immagini in esclusiva sul portale di streaming Mediaset. Per loro ci sarà un corpo docenti d'eccezione, ovvero 12 bambini delle scuole elementari che per una stramba inversione di ruoli vestiranno i panni di 12 "maestrini", così come sono stati battezzati dal programma. Saranno in grado gli adulti di rispondere alle domande di geografia e aritmetica dei piccoli?

Chi sono i 25 concorrenti di Back To School

Parte dei concorrenti erano già stati anticipati, ma ora la lista dei 25 alunni "ripetenti" sul registro è ufficiale. Torneranno dietro ai banchi di scuola Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Lory Del Santo, Denis Dosio, Antonella Elia, Martina Hamby, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Eleonora Pedron, Random, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Totò Schillaci, Scintilla, Flavia Vento, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta.