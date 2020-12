Tra i programmi più amati del palinsesto televisivo di Canale 5 c'è sicuramente "Avanti un altro", lo show condotto da Paolo Bonolis nella fascia pre-serale di Mediaset e che sarebbe dovuto tornare sul piccolo schermo con nuove puntate agli inizi del nuovo anno. Qualcosa, però, è recentemente cambiato e, di conseguenza, il game show più irriverente del palinsesto arriverà con qualche ritardo.

Caduta Libera in onda fino a febbraio

Niente paura, il programma di Paolo Bonolis tornerà in televisione come previsto, ma la data di inizio è stata spostata di qualche mese. Stando ai listini di Publitalia, infatti, il programma sarebbe dovuto andare in onda il prossimo 4 gennaio, per accogliere il nuovo anno nel modo più divertente possibile, ma la programmazione è cambiata di recente. Per i mesi di gennaio e febbraio 2021, infatti, ci sarà ancora in questa fascia "Caduta Libera" il game show di Gerry Scotti che andrà in onda con delle puntate inedite. Secondo TvBlog proprio in questo periodo si stanno girando i nuovi appuntamenti televisivi che terranno compagnia il pubblico nei primi mesi del nuovo anno, lo show dovrebbe ripartire dall'11 gennaio.

La data di inizio di Avanti un altro

Allora quando andrà in onda "Avanti un altro?" Stando a quanto riportato da TvBlog il game show dovrebbe tornare in televisione a parte dall'8 marzo, con le nuove puntate che sono state registrate in questi mesi e dovrebbe andare avanti con la messa in onda fino all'inizio di questa estate. Le puntate che vedremo a marzo, quindi, non sono quelle che sono state registrate prima che la pandemia bloccasse anche le produzioni televisive e che, inspiegabilmente secondo Bonolis, non erano state trasmesse dall'emittente. È probabile, invece, che queste puntate possano andare in onda nella seconda metà di agosto, dopo che si siano conclusi gli Europei di calcio.