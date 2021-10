Aurora Ramazzotti: “Gli alieni esistono, ne sono certa” Aurora Ramazzotti conduce insieme ad Alvin il nuovo programma di Italia1 Mystery land: La grande favola dell’ignoto. In un’intervista rilasciata a Libero, la ventiquattrenne si è detta sicura dell’esistenza degli alieni: “Esistono. Punto. Mi è bastato chiacchierare con alcuni esperti ufologi per convincermene”.

A cura di Daniela Seclì

Aurora Ramazzotti e Alvin sono al timone del nuovo programma di Italia1 Mystery land: La grande favola dell'ignoto. In un'intervista rilasciata a Libero, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha detto la sua sugli UFO, sugli alieni, sull'ignoto e sul rischio che parlare di paranormale possa prestare il fianco alla diffusione di fake news.

Il parere di Aurora Ramazzotti sugli alieni

Aurora Ramazzotti ha dichiarato di essere certa che esistano gli alieni. La ventiquattrenne è giunta a questa conclusione parlando con alcuni ufologi. Ecco quanto ha dichiarato: "Io sono certa di questa cosa: gli alieni esistono. Punto. Se sono stata mai rapita da loro? No, ma mi è bastato chiacchierare con alcuni esperti ufologi per convincermene. Loro non si chiedono nemmeno se esistono i marziani: sanno che ci sono". Insomma, non ha dubbi sul fatto che esitano altre forme di vita su altri pianeti.

Paranormale e fake news

Aurora Ramazzotti ha messo in conto che parlare di fantasmi, alieni e fenomeni paranormali possa prestare il fianco alla diffusione di notizie false. La conduttrice, tuttavia, ritiene che l'approccio del programma Mystery land: La grande favola dell'ignoto sia tale, da presentare le sfumature di questi temi spinosi, senza pretendere di proferire verità assolute:

"Il rischio di diffondere fake news c’è, inutile negarlo. Però a differenza delle teorie fake che circolano in rete noi non diamo mai certezze: ci limitiamo a presentare le sfumature dei vari temi, avendo sempre il massimo rispetto di chi ci guarda da casa. Questo vuol dire zero spettacolarizzazione perché il nostro pubblico è composto pure da bambini".

Il proliferare di notizie false, secondo Aurora Ramazzotti potrebbe dipendere dalla ferma volontà delle persone di dare risposte anche a misteri che non sono in grado di spiegare: "Quando non abbiamo risposte, ce le costruiamo da soli. Una sorta di delirio di onnipotenza".