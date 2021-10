Aurora Ramazzotti e Alvin flop in prima serata, Italia 1 sospende Mistery Land Il programma di Italia 1 con la coppia alla conduzione viene sospeso dopo sole due puntate a causa degli ascolti bassi. Mistery Land era partito il 4 ottobre dal 4% di share, per scendere drammaticamente al 2,8 % una settimana dopo. L’azienda parla di programma da rivedere: “Questa formula non si è dimostrata ancora ben focalizzata”.

A cura di Andrea Parrella

L'avventura di Aurora Ramazzotti e Alvin alla conduzione finisce dopo due settimane. Mystery Land, il programma di Italia 1 in onda in prima serata, sparisce dal palinsesto della rete a sole due settimane dalla partenza del progetto. L'avventura di Alvin e Ramazzotti nel racconto dei misteri è stata sospeso a causa di ascolti bassi che hanno determinato la chiusura del programma a meno di un mese dal debutto, che risale allo scorso 4 ottobre. Le ragioni della sospensione si rifanno allo scarso riscontro di pubblico.

Il flop di ascolti per Mistery Land

Il progetto era nato con l'intenzione di battere un territorio tematico particolarmente caro a Mediaset e Italia 1, quello dell'ignoto, proponendo ogni settimana un viaggio diverso in storie e vicende misteriose. Il format, tuttavia, sembra non essere stato in grado di attrarre il pubblico necessario a convincere la rete nel continuare con l'operazione. Il debutto del programma, datato 4 ottobre, si era fermato al 4% di share. Una settimana dopo, con la seconda puntata, Mistery Land era drammaticamente calato ad una media del 2,8% di share.

Le motivazioni della chiusura

Numeri che hanno in qualche modo costretto l'azienda a interrompere l'esperimento, senza che al momento sia emersa una nuova collocazione, nonostante le puntate già registrate, che a questo punto andranno riviste e modificate nella loro formula pensata per la prima serata. Attraverso un comunicato Mediaset fa sapere di ritenere che "i fenomeni legati all’ignoto e ai misteri – tuttora presenti nella storia, nella mitologia, nell’archeologia e nella scienza – siano molto interessanti per il pubblico di Italia 1. Ma questa prima versione di Mystery Land non si è dimostrata ancora ben focalizzata. Il programma rientra quindi ai box per una revisione profonda e ritornerà quanto prima in onda su Italia 1 con una nuova formula“