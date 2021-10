Atleta paralimpico Campoccio contro il GFVip: “Cerebroleso usato come insulto, chiedo provvedimenti” L’atleta paralimpico Giuseppe Campoccio contro gli autori del Grande Fratello Vip che, pensando di non essere ascoltati, hanno pronunciato la frase: “Una massa di imbecilli e cerebrolesi”. Lo sportivo si ritiene “offeso e indignato” e ha spiegato che lui è cerebroleso ma riesce a vincere delle medaglie. Dunque, ha fatto un appello ad Alfonso Signorini.

A sinistra l'atleta Giuseppe Campoccio, a destra Alfonso Signorini

Sta suscitando polemica quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip nelle scorse ore. Mentre i concorrenti erano in giardino, hanno ascoltato per sbaglio una voce proveniente dalla regia. Una delle autrici pronuncia chiaramente la frase: "Una massa di imbecilli e cerebrolesi, caz** loro". Il video è finito sui social, scatenando le reazioni più disparate. In queste ore, è intervenuto l’atleta paralimpico Giuseppe Campoccio, che si è indignato per i termini usati e ha chiesto provvedimenti.

L'indignazione dell'atleta paralimpico Giuseppe Campoccio

Giuseppe Campoccio è noto come Joe Black. Classe 1966 è Tenente Colonnello Ruolo d'Onore genio guastatore Alpino, Atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e Atleta Paralimpico della Nazionale Italiana. È specializzato nel lancio del peso, del disco e del giavellotto. In una lettera aperta pubblicata da Corriere.it, ha espresso la sua indignazione per l'uso del termine "cerebroleso", come fosse un insulto:

"Rimango letteralmente stupito, offeso, e indignato, su come possa passare questa frase senza che nessuno abbia preso una posizione contro la redazione del programma. Io sono un cerebroleso che riesce a vincere medaglie olimpioniche mentre voi che riuscite a fare? Voglio ricordare a coloro che non lo sanno che le cerebrolesioni sono conseguenze patologiche di malattie o traumi che nulla hanno a che fare con la stupidità e l'ignoranza delle persone. La cerebrolesione, o lesione cerebrale, è un danno del cervello (con distruzione delle cellule neuronali) che può verificarsi dal concepimento alla nascita, fino all'età adulta".

L'appello ad Alfonso Signorini

Infine, Giuseppe Campoccio ha rivolto un preciso appello ad Alfonso Signorini. Si aspetta che il conduttore parli in diretta dell'accaduto e prenda dei provvedimenti contro coloro che hanno pronunciato quelle frasi, urtando la sensibilità e mancando di rispetto a chi convive con cerebrolesioni: