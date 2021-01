È tornato il sereno tra Fabrizio Corona e Asia Argento. Dopo la foto del bacio condivisa su Instagram, l’attrice e regista ha raggiunto Eleonora Daniele a Storie Italiane per parlare di quello che non è un ritorno di fiamma nel senso più tradizionale del termine, ma un ritorno di amicizia, il sentimento che li lega da qualche tempo e che è tornato centrale per entrambi. Asia e Fabrizio avevano avuto un breve flirt qualche anno fa, poi terminato burrascosamente. A distanza di quasi due anni da quel momento sono tornati vicini. E questa volta sembrano non avere intenzione di allontanarsi.

Corona vicino alla Argento dopo la scomparsa di Daria Nicolodi

A unirli è stato il dolore di Asia per la scomparsa di Daria Nicolodi, madre della Argento. Proprio in quel periodo, Corona sarebbe stato vicino alla sua ex fiamma: “Quando mia madre è stata male, lui mi cercava e mi incoraggiava ogni giorno. Questo l'hanno fatto in pochissimi: solo mio padre e lui. Lui è una persona molto diversa da quella che raccontano i giornali. Guai a chi me lo tocca”. E sul bacio postato su Instagram ha spiegato: “Lo abbiamo fatto per gioco, per provocazione”. E ha aggiunto: “Sono molto affezionata alla sua famiglia. Ha una famiglia straordinaria. Tutti lo conoscono per la corazza, un po' come succede a me. Anche lui è una persona che ha sofferto moltissimo”.

La scomparsa di Daria Nicolodi: “Mi ha insegnato a essere mamma”

Asia sta lentamente metabolizzando il dolore per la morte di Daria Nicolodi, la madre scomparsa il 26 novembre. “Mi mancano i suoi baci, chi ha la mamma non trema. Io ora che non ce l’ho più tremo di continuo. Ho imparato grazie a lei a essere a mia volta mamma. I medici mi hanno permesso di abbracciarla un’ultima volta”, ha ricordato l’attrice commossa. I rapporti con la madre non sono stati sempre idilliaci.