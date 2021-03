Venerdì 5 marzo è andata in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2021, che ha visto proclamare il vincitore delle Nuove proposte e esibirsi tutti i i 26 Big in gara. La puntata è stata seguita da una media di 8.014.000 telespettatori, con il 44,7% di share. La puntata precedente del festival 2021 aveva registrato una media di 7.653.000 spettatori telespettatori con il 44,3% di share. La quarta serata del 2020, invece, aveva raccolto una media di 9.504.000 spettatori con il 53,3%.

Siamo dunque in risalita rispetto alla serata precedente, ma comunque con un milione di spettatori e una decina di punti in meno rispetto alla quarta serata dell'edizione 2020. Per riscontrare numeri analoghi occorre fare un salto indietro nel tempo all'edizione 2014. Veniamo ai dati nel dettaglio. La prima parte della quarta serata di Sanremo 2021 (dalle 21.25 alle 23,38) è stata seguita da 11.115.000 spettatori, con il 43,3% di share. La seconda parte (dalle 23.42 all'1.59) ha invece ottenuto 4.980.000 spettatori pari al 48,2%. Sanremo Start ha raccolto 9.601.000 spettatori, con il 33,8%.

La quarta serata ha visto la proclamazione del vincitore per le Nuove Proposte: a conquistare il titolo è stato Gaudiano, con il pezzo "Polvere da sparo", dedicato al papà scomparso. Amadeus è stato affiancato, oltre che da Fiorello e Zlatan Ibrahimovic, dalla co-conduttrice Barbara Paolmbelli, che ha dedicato un monologo alle giovani donne. Tra i momenti più indimenticabili il quadro di Achille Lauro, con co-protagonisti Boss Doms e Fiorello, l'appello di Alessandra Amoroso e Matilde Gioli per i lavoratori dello spettacolo e l'omaggio dello stesso Fiore e di Amadeus a Jo Squillo e Sabrina Salerno, con tanto di parrucche. La classifica vede ancora in testa Ermal Meta, seguito da Willie Peyote e Arisa.

Sanremo, gli ascolti delle quarte serate degli ultimi 10 anni

Spettatori: 9.504.000

Share: 53,3%

Sanremo 2019 – Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Spettatori: 9.552.000

Share: 46,1%

Sanremo 2018 – Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Spettatori: 10.108.000

Share: 51,10%

Sanremo 2017 – Carlo Conti con Maria De Filippi

Spettatori: 9.886.000

Share: 47,05%

Sanremo 2016 – Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea

Spettatori: 10.164.000

Share: 47,81%

Sanremo 2015 – Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales

Spettatori: 9.857.000

Share: 47,81%

Sanremo 2014 – Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 8.188.000

Share: 37,97%

Sanremo 2013 – Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 11.538.000

Share: 48,17%

Sanremo 2012 – Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova

Spettatori: 9.931.000

Share: 41,97%

Sanremo 2011 – Gianni Morandi con Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo

Spettatori: 10.617.000

Share: 46,91%

Gli ascolti TV sulle altre reti di venerdì 5 marzo

Questi gli altri ascolti. Su Canale 5 Ultimo – L’Occhio del Falco ha raccolto 1.534.000 spettatori (6,9% di share). Su Rai2 Valerian e la città dei mille pianeti ha registrato 737.000 spettatori (2,8%). Su Italia 1 Shining – Extended Version è stato visto da 722.000 spettatori (2,9%). Su Rai3 Gone Girl – L’amore bugiardo ha raccolto 817.000 spettatori (3,3%). Su Rete4 Quarto Grado – Le storie è stato visto da 1.283.000 spettatori (6%). Su La7 Propaganda Live ha registrato 848.000 spettatori (4%). Su TV8 The Karate Kid – Per Vincere domani ha totalizzato 313.000 spettatori (1,2%). Sul Nove I migliori Fratelli di Crozza ha registrato 644.000 spettatori (2,4%).